‘중랑AI혁신팀’, 행정 대전환 추진

현장 문제 발굴부터 직원 역량 강화까지

2028년 개청 40주년, ‘AX 기준도시’ 도약

이미지 확대 서울 중랑구 신내동 구청 청사 전경.

중랑구 제공

세줄 요약 중랑AI혁신팀 신설, 행정 전환 본격화

현장 문제 발굴과 AI·데이터 해결 추진

중랑AX 2030 수립, AX 기준도시 목표

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서울 중랑구는 지난 1일 ‘중랑AI혁신팀’을 신설하고 인공지능(AI)을 활용한 행정 혁신에 나섰다고 7일 밝혔다. 일하는 방식을 개선하고 주민이 체감하는 행정 서비스를 만들기 위해 ‘중랑AX(인공지능 전환) 2030’ 수립도 추진한다.변화의 핵심은 AI를 잘 활용해 행정과 주민의 일상을 바꾸는 데 있다. 단순히 새로운 기술을 도입하기보다 행정 현장의 문제를 찾고, 이에 맞는 AI 기술을 업무와 주민 서비스에 연결할 계획이다.중랑AI혁신팀은 각 부서와 함께 현장의 문제를 발굴하고 AI와 데이터를 활용한 해결 방안을 찾는다. 신설을 계기로 ‘중랑AX 100일’도 추진한다. 부서별 ‘AI-파트너스’를 구성해 AI 적용 과제를 발굴하고, ‘중랑AX 목요클래스’에서 직원들의 AI 활용 역량을 높인다. 2027년 업무 계획부터는 사업을 기획 단계부터 AI 활용 가능성도 함께 검토하는 ‘AI 인지적 관점’을 도입한다.AI 정책과 주요 사업을 논의할 ‘중랑AX 전략자문위원회’도 구성한다. AI, 공공 혁신, 소통, 민생경제, 도시정책 등 분야별 전문가가 참여해 행정뿐 아니라 소상공인·골목상권, 돌봄·복지, 교육, 일자리 등 주민 생활과 밀접한 분야의 AI 활용 방안을 찾는다.또 구는 ‘중랑AX 2030’을 수립할 계획이다. 조직과 업무, 데이터, 주민 서비스 전반에서 AI를 어떻게 활용할지 중장기 방향을 마련하고 중랑구에 맞는 AX 모델을 단계적으로 구축한다. 특히 2028년 개청 40주년을 주요 전환점으로 삼아 ‘AX 기준도시’로 도약하는 것을 목표로 한다.류경기 구청장은 “일하는 방식과 행정 서비스를 개선하고, 중랑구에 맞는 AX 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.유규상 기자