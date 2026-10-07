완도군, ‘장보고 수산물 축제’ 새로운 명칭 공모

바다·섬·수산자원 담은 해양 체험형 축제로 탈바꿈

이미지 확대 완도군 축제 명칭 공모전 안내 이미지.

세줄 요약 대표 축제 명칭 전면 개편 추진

해양 체험형 콘텐츠 대폭 강화 계획

10월 16일까지 새 이름 공모 진행

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전남광주특별시 완도군의 대표 축제인 ‘장보고 수산물 축제’가 새로운 이름과 콘텐츠로 단장한다.먼저 기존 ‘장보고 수산물 축제’를 완도 바다와 섬, 수산자원을 아우르는 해양 체험형 축제로 전면 개편하기로 하고 축제 명칭을 공모한다.이와 함께 해양 체험과 바다낚시를 비롯해 전복 등 완도 수산물을 활용한 먹거리와 공연, 야간 콘텐츠까지 완도만의 콘텐츠를 내용으로 남녀노소 누구나 참여하고 머무는 축제를 만들 계획이다.특히 콘텐츠 운영 방식을 대폭 정비해 완도를 대표하는 축제와 관광 브랜드로 탈바꿈할 계획이다.공모전은 군정 방침인 ‘참여 자치’ 실현과 국민 모두의 아이디어를 축제에 접목하기 위해 마련됐으며 국민 누구나 참여할 수 있으며 공모 기간은 10월 1일부터 16일까지다.축제 공모는 완도의 바다·섬·수산자원 등 지역 특색을 담고, 해양 체험형 축제의 정체성을 나타내면서, 누구나 쉽게 기억할 수 있는 대중적이고 참신한 명칭을 선정할 방침이다.완도군 누리집에서 제안서를 내려받아 작성한 후 온라인으로 제출하면 된다.기타 자세한 사항은 완도군 관광과 관광정책팀(061-550-5412)으로 문의하면 된다.접수된 명칭은 상징성, 지역 대표성, 대중성, 독창성, 활용 가능성 등을 종합적으로 검토해 최우수 1명(50만원), 우수 1명(30만원), 장려 2명(각 10만원) 등 총 4명을 선정해 시상한다.김신 군수는 “완도의 매력이 담기고 누구나 한번 들으면 기억할 수 있는 축제 명칭이 나오길 기대한다”며 “참신한 아이디어를 가진 분들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.완도 류지홍 기자