가을 날 열리는 가족축제…서울, 숲속무대서 ‘공연봄날’ 개최

16~17일, 서울어린이대공원 숲속의무대서 진행

이미지 확대 서울시 ‘2026 공연봄날 페스티벌’ 축제 첫날인 16일에 선보일 예정인 ‘김덕수패 사물놀이’.

서울시 제공

이미지 확대 서울시 ‘2026 공연봄날 페스티벌’ 축제 마지막 날인 17일에 선보일 예정인 ‘리틀엔젤스예술단’의 무용공연.

서울시 제공

세줄 요약 서울어린이대공원 숲속무대서 무료 페스티벌 개최

청소년·가족 대상 공연봄날 인지도 확대 취지

사물놀이·서커스·무용 등 다채로운 무대 구성

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시는 10월 16일부터 17일까지 서울어린이대공원 숲속의무대에서 청소년과 가족이 함께 즐기는 ‘2026 공연봄날 페스티벌’을 연다고 8일 밝혔다. 축제는 학교 단체관람 중심으로 알려진 ‘공연봄날’이 청소년과 가족도 관람할 수 있는 사업이라는 것을 알리기 위해 마련됐다.‘공연봄날’은 청소년에게 양질의 공연예술 관람 기회를 제공하기 위해 2021년 시작한 서울시 문화예술 지원사업이다.시는 축제 기간 사물놀이부터 음악·서커스·무용까지 다양한 공연과 어린이 예술 워크숍을 선보인다. 페스티벌 첫날인 16일에는 김덕수패 사물놀이의 ‘신명의 꽃-사물 도깨비’가 두 차례 공연된다. 사물놀이의 장단과 몸짓, 놀이가 어우러지는 무대로 청소년에게 우리 전통예술을 생동감 있게 소개한다. 초·중·고등학교와 특수학교의 단체관람 신청은 물론 현장에서 개별 관람도 가능하다.다음 날인 17일에는 청소년과 가족이 함께 즐길 수 있는 음악·서커스·전통연희·무용 공연 등이 이어진다. 리수스 콰르텟과 반도네온 연주자 클라우디아 김이 선보이는 아스토르 피아졸라의 탱고 연주를 시작으로 막을 올린다. 우수 공연단체인 휠러스의 서커스 공연과 리틀엔젤스예술단의 무용공연이 무대에 오른다. 이어 전통연희와 현대적인 밴드 음향을 결합한 오름새, ‘이탈리아 베네치아 카니발’과 ‘돈키호테’ 등 발레 갈라 공연을 선보이는 와이즈발레단이 차례로 공연을 선보인다.페스티벌을 비롯한 공연봄날의 모든 공연은 무료로 관람할 수 있다. 공식 누리집에서 학교 단체관람 신청과 공연별 일정·예매 방법을 확인할 수 있다. 페스티벌은 사전 예매 없이 현장에서도 관람할 수 있다.민수홍 시 문화본부장은 “이번 페스티벌이 공연장에 익숙하지 않은 청소년과 가족도 야외무대에서 편안하게 공연을 즐기는 계기가 되길 바란다”고 말했다.송현주 기자