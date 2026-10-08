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구로구, ‘손목닥터9988’로 안양천·구로 명소 걷는다

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이범수 기자
이범수 기자
수정 2026-10-08 16:11
입력 2026-10-08 16:11
세줄 요약
  • 손목닥터9988로 구로 맞춤 걷기 과제 운영
  • 안양천 코스·지역 명소 방문 인증 진행
  • 참여자에게 과제별 2000점 지급
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장인홍 서울 구로구청장. 구로구 제공
장인홍 서울 구로구청장.
구로구 제공


서울 구로구는 서울시 건강관리 플랫폼 ‘손목닥터9988’ 애플리케이션(앱)을 활용해 안양천과 지역 명소를 걷는 지역 맞춤형 걷기 도전과제를 운영한다고 8일 밝혔다.

구는 시가 11개 자치구를 대상으로 시범 운영하는 ‘손목닥터9988 자치구 커뮤니티’ 사업에 참여해 구로구 전용 커뮤니티를 개설하고 10월과 11월 두 차례 도전과제를 진행한다.

참여 대상은 19세 이상 구 주민과 구 소재 직장인·대학생이다. 앱에서 ‘커뮤니티’를 선택한 뒤 거주지 또는 활동지를 구로구로 인증하고 ‘걸어서 구로속으로’ 커뮤니티에 가입하면 된다.

첫 번째 ‘안양천 따라 가을길 걷기’는 10~25일 진행된다. 안양천 지정 걷기 코스의 70% 이상을 걸으면 앱에서 2000점을 받을 수 있다.

두 번째 ‘걸어서 구로속으로!’는 다음 달 7~22일 운영된다. 기간 중 10만 보를 걷고 지역 내 지정 명소와 공원을 방문해 인증하면 2000점이 지급된다.


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장인홍 구청장은 “손목닥터9988를 활용해 구민들이 일상에서 걷기를 꾸준히 실천하고 지역 곳곳을 새롭게 둘러보는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 구민이 건강한 생활습관을 이어갈 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하겠다”고 말했다.

이범수 기자
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