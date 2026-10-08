LX 한국국토정보공사 순천지사, 순천시 인재육성장학회에 장학기금 전달

임직원들 자발적 모은 320만원 전달
LX 한국국토정보공사 순천지사가 8일 순천시청에서 지역 인재 육성과 교육 발전을 위해 순천시 인재육성장학회에 장학기금을 전달했다.
이번에 기탁된 후원금은 총 320만원이다. 지역사회와 상생하고 미래 세대를 응원하고자 임직원들이 자발적으로 마음을 모아 마련했다.
앞서 LX 한국국토정보공사 전남광주지역본부도 지난달 순천시청 사회복지과에 후원금 100만원을 전달하기도 했다.
류경식 순천지사장은 “지역의 미래를 이끌어갈 청소년들이 경제적 어려움 없이 마음껏 꿈을 키우고 설계해 나갈 수 있도록 직원들과 뜻을 모았다”며 “앞으로도 국토정보 전문기관으로서 본연의 업무뿐만 아니라 지역 인재 양성과 소외계층을 위한 다양한 사회공헌활동을 지속해 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.
한편 한국국토정보공사 순천지사는 매년 소외된 이웃을 위한 기부활동을 비롯해 청렴 문화 확산 캠페인, 지역 환경 정화 활동 등 다채로운 사회공헌 프로그램을 꾸준히 이어오고 있다.
순천 최종필 기자
세줄 요약
- 순천지사, 인재육성장학회에 320만원 기탁
- 임직원 자발적 모금으로 지역 인재 지원
- 청소년 꿈 응원, 사회공헌 지속 약속
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