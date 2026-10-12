울산시, ‘5자녀 이상’ 다자녀 가정 가사지원서비스 시행

세줄 요약 울산시, 5자녀 이상 다자녀 가정 가사지원 시행

월 2회·회당 3시간, 업체 선택 후 비용 청구

가사 부담 경감과 돌봄 시간 확대 기대

이미지 확대 울산시 제공

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울산시는 18세 이하 자녀 5명 이상을 양육하는 다자녀 가정의 가사 부담을 경감하기 위해 ‘다자녀 가정 가사지원서비스’를 시행한다고 12일 밝혔다.이번 사업은 다자녀 가정의 가사 노동 부담을 줄여 부모가 자녀 돌봄과 가족생활에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.지원 대상은 울산시에 거주하면서 18세 이하 자녀 5명 이상을 양육하는 가정이다. 해당 가정은 월 2회, 회당 3시간씩 가사서비스를 제공받을 수 있으며, 회당 서비스 단가는 6만 2000원으로 책정됐다.서비스 이용은 각 가정이 원하는 가사서비스 업체를 직접 선정해 서비스를 먼저 이용한 뒤 비용을 청구하는 방식으로 이루어진다.지원을 희망하는 가정은 주소지 관할 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 지원 기준 및 대상 여부를 확인한 후 신청과 비용 청구 절차를 밟으면 된다.울산시 관계자는 “이번 가사지원서비스가 다자녀 가정의 생활 부담을 덜고 부모와 자녀가 함께하는 시간을 늘리는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 다자녀 가정을 비롯한 출산·양육 가정이 체감할 수 있는 다양한 지원정책을 지속적으로 발굴하고 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.울산 조원일 기자