은빛 물결 뒤덮는 ‘강진만 춤추는 갈대축제’ 24일 개막

김용빈·송가인 등 풍성한 공연

황금빛 갈대와 석양 속 공연·체험·힐링

이미지 확대 강진만 갈대축제

이미지 확대 강진만춤추는 갈대축제

이미지 확대 강진만춤추는 갈대축제

이미지 확대 갈대축제가 열리는 강진만. 올해도 강진만 일대를 뒤덮은 갈대가 바람을 타고 은빛 물결을 만들고 있다.

세줄 요약 강진만 갈대축제 24일 개막, 11월 1일까지 진행

공연·체험·전시 70여개, 생태 놀이터로 구성

가족·환경·지역특산품 프로그램 다채롭게 운영

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◇황금빛 갈대숲에서 만나는 가을···공연도 풍성개막행사는 24일 오후 축제장 주무대에서 열린다. 지역 예술단체와 초청 공연팀의 식전공연, 가수 김용빈이 축하 공연무대에 오른다.25일에는 ‘강진 갈대음악 콘서트’가 열려 풍물패 공연과 창작 뮤지컬 ‘조만간 프로젝트’ 등 다양한 무대를 선보인다. 같은 날 강진만 생태공원에서는 ‘김제동의 힐링토크콘서트’도 마련돼 관람객들에게 여유와 휴식의 시간을 선사한다. 송가인은 갈대음악 콘서트를 통해 열광의 도가니로 안내한다.노래와 춤으로 실력을 겨루는 ‘갈대숲 스타탄생’은 25일 예선을 거쳐 11월 1일 본선을 진행한다. 본선에는 가수 이현의 공연도 예정돼 있어 마지막 날까지 축제의 흥을 이어간다.◇갈대숲을 걷고, 바라보고, 강진만의 자연을 만나다강진만의 자연을 가까이에서 경험할 수 있는 기획 프로그램도 풍성하다. 축제 기간 매일 운영되는 ‘강진만 갈대숲 생태탐험대’에서는 자연생태 해설사와 함께 갈대숲을 걸으며 습지와 생태환경, 다양한 생물에 대한 이야기를 들을 수 있다.색다른 휴식을 원한다면 ‘갈대바라기’가 눈길을 끈다. 25일과 31일 진행되는 이 프로그램은 갈대숲을 바라보며 가장 평온하게 시간을 보내는 참가자를 가리는 이색 이벤트다. 순위권에 들면 상금도 받을 수 있으며 참가 신청은 현장에서 진행된다.◇아이들은 신나게, 부모는 여유롭게가족 방문객을 위한 공간도 마련된다. ‘강진만 키즈존’에서는 소라 피리, 워터 게임기, 나만의 핀·거울 만들기 등 어린이들이 직접 만들고 즐길 수 있는 프로그램을 운영한다.‘강진만 플레이파크존’에서는 골프 홀인원, 탁구, 농구, 컬링 등 다양한 스포츠를 체험할 수 있다. 가족의 이야기를 인공지능으로 한 곡의 노래로 만드는 ‘AI 가족송 만들기’도 색다른 프로그램이다. 가족의 추억을 세상에 하나뿐인 노래로 남길 수 있어 특별한 체험을 원하는 방문객들에게 관심을 받을 것으로 기대된다.◇놀면서 환경도 지키는 ‘착한 축제’생태축제의 취지에 맞춰 환경보전과 자원순환을 주제로 한 프로그램도 운영된다. ‘쓰레기 환전소’에서는 축제장 주변을 걸으며 쓰레기를 수거한 뒤 기념품으로 교환할 수 있다. 아크릴 치약짜개 키링, 클레이 지구 비누, 재활용 병뚜껑 클리커 등 친환경 만들기 체험도 마련된다.어린이들이 놀이를 통해 자연스럽게 환경의 소중함과 자원순환의 의미를 배울 수 있도록 구성한 것이 특징이다.◇강진의 맛과 멋까지 한자리에서축제장에서는 가을 정취를 더해줄 국화 전시와 함께 피크닉 매트 대여소 등 휴식 공간도 운영된다. 향토음식관과 농특산물 직거래장터, 강진노을장, 청자 판매·경매, 야생차 시음회 등을 통해 강진의 음식과 특산품, 전통문화를 한자리에서 만나볼 수 있다.강진의 캐릭터를 활용한 참여형 이벤트도 있다. ‘강진프렌즈 모아모아탭탭!’은 축제장 8개 지점에 숨겨진 강진프렌즈를 찾아 NFC 인증을 하는 프로그램이다. 인증을 완료하면 5000원 상당의 마일리지를 받을 수 있다. 연계사업인 ‘강진품애 ON 군민’에 신규 가입할 경우 최대 1만원 상당의 마일리지 혜택도 있다.강진원 강진군수는 “올해 갈대축제는 강진만의 아름다운 갈대와 습지, 철새 등 천혜의 생태자원을 배경으로 온 가족이 함께 즐기고 쉬어갈 수 있도록 다채로운 프로그램을 준비했다”며 “황금빛 갈대가 절정을 강진만을 찾아 자연 속에서 힐링하고 특별한 추억을 만들어 가길 바란다”고 말했다.강진 최종필 기자