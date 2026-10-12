광양시 홍보대사 김다현, 고향사랑기부금 300만원 기탁

신곡 ‘광양에서 만난 사랑’ 발표

이미지 확대 광양시 홍보대사 가수 김다현이 광양시에 고향사랑기부금 300만원을 기탁했다.

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광양시 홍보대사 가수 김다현이 지난 8일 제32회 광양시민의 날 행사에서 고향사랑기부금 300만원을 기탁했다.지난 8월 광양시 홍보대사로 위촉된 김다현은 시민의 날 축하공연에 앞서 기부금을 전달하며 광양의 발전과 시민들을 위한 마음을 전했다. 이어진 축하공연에서는 신곡 ‘광양에서 만난 사랑’을 발표했다. 이 곡은 조부모가 광양에서 일궈온 실제 사랑 이야기를 바탕으로 한 국악풍 세미 트로트곡이다. 김다현이 직접 작사·작곡에 참여해 조부모에 대한 감사와 애틋한 마음을 담았다.가수 김다현은 “광양시민의 날을 맞아 광양의 발전을 응원하는 마음을 고향사랑기부로 전할 수 있어 기쁘게 생각한다”며 “광양의 매력을 널리 알리는 일에 함께하겠다”고 말했다.박성현 광양시장은 “김다현 홍보대사께서 고향사랑기부에 동참해 주셔서 감사드린다”며 “앞으로도 김다현 홍보대사와 함께 광양의 매력과 시정 소식을 널리 알리겠다”고 밝혔다.광양 최종필 기자