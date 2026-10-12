암 수술 끊긴 인천의료원…저소득층 수혜자 ‘0’

세줄 요약 암 수술 실적 지난해부터 올해 8월까지 전무

저소득층 무료 암지원 수혜자 0명으로 감소

심뇌혈관센터 시술 저조, 기능 회복 대책 촉구

이미지 확대 인천의료원 전경.

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인천의료원의 암 수술 실적이 지난해부터 올해 8월까지 전무한 것으로 나타났다. 외과 의료진도 줄어 공공병원의 진료 기능을 회복하기 위한 대책이 필요하다는 지적이 나온다.12일 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 허종식 의원에 따르면 인천의료원의 암 수술 환자는 2018년 68명에서 2019년 25명, 2020년 10명으로 감소했다. 이후 2023년과 2024년 각각 2명으로 줄었고 지난해와 올해 8월까지는 한 명도 없었다.저소득층 등을 위한 무료 암지원 사업의 암 수술 수혜자도 2018년 43명에서 2023년 2명으로 감소했다. 2024년부터 올해 8월까지 수혜자는 0명이다.심뇌혈관센터의 시술 실적도 저조했다. 의료원은 약 19억원을 들여 혈관조영촬영기를 도입하고 지난해 5월 센터를 개소했는데, 올해 8월까지 16개월간 스텐트 시술은 총 25건으로 월평균 1.6건에 불과했다. 센터 의료진은 심장내과·신경외과 전문의 각 1명과 간호사 2명이다.인천의료원이 제 역할을 하지 못하고 있다는 우려가 나오는 이유다.허 의원은 “암 수술이 끊기고 심뇌혈관센터도 제대로 가동되지 못하고 있다”며 “인천시는 의료원 진료 기능 회복을 위한 대책을 마련해야 한다”고 촉구했다.강남주 기자