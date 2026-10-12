재건축·문화관광·AI… ‘김현기표 강남’ 부릉

강남구 민선9기 조직 개편안 마련

지역 현안 중심으로 행정조직 정비

이미지 확대 김현기 서울 강남구청장이 지난 7월 열린 구청장 취임식에서 강남의 미래 비전에 대해 설명하고 있다.

강남구 제공

세줄 요약 재건축·문화관광·교통·AI 중심 조직개편 추진

주택도시국 최우선 배치, 미래경제국·공공시설과 신설

도시계획 심의 독립성 강화, 행정 효율 제고

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서울 강남구가 재건축, 문화·관광, 교통, 인공지능(AI)·일자리, 공공시설 등 5대 핵심 분야를 중심으로 행정력을 집중한다.강남구는 민선 9기 조직 개편안을 마련했다고 12일 밝혔다. 조직 규모는 기존보다 1국·1과·5팀 늘어나 8국 1실 1담당관 42과 186팀, 1소 5과 22팀 체제로 재편한다. 구는 이달 개최되는 제338회 강남구의회 임시회에 관련 조례안을 제출하고, 의회 의결 등 절차를 거쳐 내년 1월 시행을 목표로 한다.이번 개편은 민선 9기 구정 비전인 ‘강남대전환’과 향후 100년 강남의 발전 구상을 뒷받침하는 데 초점을 맞췄다. 조직과 인력은 꼭 필요한 분야에 한해 최소한으로 늘리고, 기능이 겹치는 부서는 통합해 효율을 높이는 데 무게를 뒀다.조직 개편에서 김현기 구청장이 가장 신경을 쓰는 것은 지역 핵심 현안인 재건축 조직 역량 강화다. 주택도시국과 재건축과를 구청 조직의 최선임 국·과로 배치해 재건축을 최우선 과제로 추진한다. 재건축 조합과 주민 등 이해관계자와의 소통 기능을 보강하고, 역세권 복합개발까지 아우르도록 주택 관련 조직도 재편한다. 이를 통해 신속한 주택공급과 주거 안정을 함께 이끈다는 계획이다.문화·관광 거점으로 ‘강남 브랜드’를 키우는 것도 조직 개편안에 녹아 있다. 구는 기존 미래문화국을 개편해 문화교육국에 문화예술과 한류관광, 관광마케팅 기능을 모은다. K-콘텐츠 공연장 건립과 강남페스티벌 다양화, 생활체육시설 확충 등을 연계해 문화·관광 경쟁력과 도시 브랜드 가치를 높이고 지역경제에 활력을 더할 계획이다.또 교통·주차·자동차·도로 등 여러 부서에 흩어진 교통 관련 기능을 유기적으로 재정비해 ‘사통팔달 강남’을 만든다. 위례과천선·위례신사선 등 철도 사업 추진을 뒷받침하고 공영주차장 확충 등 교통 현안을 빠르게 풀어갈 방침이다. ‘막힘 없는 강남, 즐거운 이동’이 목표다.AI·로봇 등 미래 경제를 이끌 ‘미래경제국’도 신설했다. 구는 미래경제국을 신설해 AI·로봇과 지역경제, 일자리, 전산정보 기능을 한데 묶어 정책 실행력을 높일 계획이다. AI를 내부 행정 혁신에만 머물게 하지 않고 로봇산업 육성, AI 분야 해외 전문기관 유치, 일자리 창출까지 연결해 새로운 성장동력으로 키울 계획이다.공공건축을 전담하는 ‘공공시설과’를 신설한다. 그동안 건축과와 시설 사용 부서가 나눠 맡던 공공건축 업무를 한곳에 모아 전문성을 높인다. 공공시설과가 건축 업무를 전담하고, 사용 부서는 주민 서비스에 집중하도록 역할을 나눈다. 공공건축의 품질과 사업 추진의 효율성을 함께 높인다.이번 조직개편에서는 공공시설과를 포함해 법인지방세과·경관디자인과·여가생활과·평생교육과·통합돌봄과·인공지능로봇과 등 7개 과를 신설한다. 법인 세무, 도시미관, 생활여가, 평생교육, 통합돌봄, AI·로봇 등 늘어난 행정 수요에 전담 조직을 두고 부서별 역할과 책임을 분명히 한다.또 혁신전략과 소속 ‘도시계획상임기획팀’을 주택도시국장 직속 ‘도시계획상임기획단’으로 독립시킨다. 상임기획단은 도시계획위원회에 올라가는 안건을 미리 검토하는 역할을 한다. 그동안 부서 내 한 팀으로 운영돼 검토의 독립성이 충분하지 않다는 지적이 있었던 만큼, 이번 개편으로 심의의 공정성과 신뢰도가 한층 높아질 것으로 기대된다.김현기 구청장은 “이번 조직개편은 미래 행정 수요에 한발 앞서 대응하고 핵심 현안을 속도감 있게 풀어가는 토대가 될 것”이라며 “최종 책임은 구청장이 지고 직원들은 소신껏 일하는 조직을 만들겠다”고 밝혔다. 이어 “재건축과 교통, AI 등 주요 과제를 성과로 연결해 주민들이 달라진 강남을 체감하도록 하겠다”고 덧붙였다.김동현 기자