여수시, 탄소중립 국회 포럼…COP33 유치 공감대 확산

탄소중립·COP33 유치 위한 남해안 남중권 협력 등 지역 역할 모색

이미지 확대 여수시가 12일 국회의원회관에서 탄소중립과 COP33 유치 공감대 확산을 위해 국회 포럼을 개최하고 있다.

세줄 요약 국회 포럼 개최, COP33 유치 공감대 확산

남해안 남중권 탄소중립 협력 방안 논의

친환경 산업·재생에너지·생태 보전 강조

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전남광주특별시 여수시가 12일 국회의원회관 제1 소회의실에서 제33차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP33) 유치 공감대 확산을 위해 국회 포럼을 개최했다.여수시는 12일 국회의원회관 제1 소회의실에서 ‘대한민국 탄소중립과 남해안 남중권의 역할’을 주제로 국회 포럼을 열었다.주철현·조계원·김문수·권향엽·문금주·천하람 등 국회의원 10명이 공동 주최하고 사단법인 탄소중립실천연대가 주관한 이번 포럼은 ‘대한민국 탄소중립과 남해안 남중권의 역할’을 주제로 2050 탄소중립 실현을 위한 남해안 남중권의 협력 방안 모색을 위해 마련했다.이날 포럼에서 전의찬 세종대 석좌교수 겸 한국기후환경원장은 ‘COP33 유치: 최근의 여건 변화와 대응’을 주제로 발표했다.참석자들은 이어진 전문가 토론에서 산업·에너지·해양·생태 등 남해안 남중권의 지역적 특성을 활용한 탄소중립 실천 방안, COP33 유치 여건과 대응 전략 등을 논의했다.여수시는 이번 포럼을 계기로 남해안 남중권의 협력 기반을 강화하고, 친환경 산업 전환과 재생에너지 확대, 해양·섬 생태계 보전 등 여수의 특성을 살린 탄소중립 정책 추진과 지역 역량을 결집해 COP33 유치 공감대를 넓혀 나갈 방침이다.서영학 여수시장은 “기후 위기 대응과 2050 탄소중립 실현을 위해서는 지역의 역할과 실천이 중요하다”며 “남해안 남중권의 역량을 결집해 COP33 유치 협력을 강화해 나가겠다”고 말했다.여수 류지홍 기자