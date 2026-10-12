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은평구, 중장년 인생설계 성과 공유회·특별강연 개최

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이범수 기자
이범수 기자
수정 2026-10-12 17:44
입력 2026-10-12 17:44
세줄 요약
  • 중장년 인생설계 성과 공유회 개최
  • 지원사업 성과와 참여자 경험 공유
  • 윤대현 교수 특별강연과 신청 안내
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서울 은평구가 다음 달 12일 이호철북콘서트홀에서 개최하는 ‘2026 중장년 인생설계 성과 공유회 및 특별강연’ 홍보물. 은평구 제공
서울 은평구가 다음 달 12일 이호철북콘서트홀에서 개최하는 ‘2026 중장년 인생설계 성과 공유회 및 특별강연’ 홍보물.
은평구 제공


서울 은평구는 다음 달 12일 이호철북콘서트홀에서 중장년층의 인생 후반기 설계를 돕기 위한 ‘2026 중장년 인생설계 성과 공유회 및 특별강연’을 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 중장년층이 새로운 진로와 삶의 방향을 모색할 수 있도록 마련됐다. 올해 추진한 중장년 지원사업의 성과와 참여자들의 경험을 공유하고 마음 건강 관리법도 소개한다.

행사에서는 ‘인생설계학교’, ‘직업훈련’, ‘4050 새도약 인턴십’, ‘맞춤형 상담’ 등 주요 지원사업의 성과를 소개한다. 사업 참여자들은 프로그램을 통해 얻은 경험과 일상에서의 변화 등을 직접 이야기한다.

이어 윤대현 서울대병원 정신건강의학과 교수가 ‘행복한 인생 후반전, 중장년 뇌와 마음근력 키우기’를 주제로 특별강연을 한다. 윤 교수는 마음과 뇌, 신체 건강의 연관성을 설명하고 일상에서 실천할 수 있는 마음 건강 관리법을 소개할 예정이다.

은평구민 100여명을 선착순으로 모집한다. 참여 신청은 이날부터 홍보물의 QR코드나 구청 누리집에서 할 수 있다.



김미경 구청장은 “중장년에게는 일과 경제적인 준비뿐만 아니라 자신의 마음을 돌보는 일도 중요하다”며 “이번 행사가 중장년들이 서로의 경험을 나누고 앞으로의 삶을 새롭게 설계하는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

이범수 기자
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