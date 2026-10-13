성동구, 6개 고교 한자리서 ‘2027학년도 고등학교 입학설명회’

고교학점제·대학입시 특강

6개 학교별 입학정보 제공

이미지 확대 2027학년도 성동구 고등학교 입학설명회 안내문.

성동구 제공

세줄 요약 성동구, 2027학년도 고교 입학설명회 개최

6개 고교 참여, 고교학점제·입시 특강 진행

학교별 설명회와 1대1 맞춤 상담 마련

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서울 성동구는 27일 구청 대강당에서 예비 고등학생과 학부모를 대상으로 ‘2027학년도 고등학교 입학설명회’를 개최한다고 13일 밝혔다.고등학교 진학을 앞둔 학생과 학부모를 대상으로 성동구와 성동광진교육지원청(교육장 정순미)이 공동으로 마련했다. 고교학점제 등 변화하는 고등학교 교육제도에 대한 이해를 높이고 학교별 교육과정과 특성에 맞게 진학을 준비할 수 있도록 지원한다.구 소재 6개 고등학교(경일고, 금호고, 도선고, 무학여고, 성수고, 한대부고)가 모두 참여한다. 1부에서는 서울시교육청교육연구정보원 대학진학지도지원단 소속 서울여자고등학교 김선욱 교사가 ‘고교학점제와 대학입시 알아보기’를 주제로 특강을 진행한다.이어지는 2부 ‘학교별 설명회’에서는 6개 고등학교의 입학 담당 교사가 각 학교의 특성과 교육 운영 과정, 진로 및 진학 전략 등을 안내할 예정이다. 특히 학교별 1대1 맞춤형 상담도 마련돼 있다. 1대1 상담은 설명회 당일 오후 6시부터 현장에서 선착순으로 접수한다.설명회 참여를 희망하는 학생과 학부모는 20일까지 온라인 신청하면 된다. 잔여석은 현장 참여 가능하다. 설명회 자료와 녹화 영상은 구청 누리집(홈페이지)과 유튜브 채널에 게시할 예정이다.유보화 구청장은 “앞으로도 변화하는 교육 환경에 맞춰 실질적인 진학 정보를 제공하고, 학생들의 교육 선택의 폭을 넓힐 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.유규상 기자