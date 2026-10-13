여수시, ‘2027 세계 대표자 대회’ 유치

세계 77개국 5000여명 참가하는 대규모 글로벌 비즈니스 행사

이미지 확대 여수시청 전경.

세줄 요약 여수시, 2027 세계대표자대회 개최지 확정

77개국 159개 지회, 5000여명 참가 예정

수출상담·투자유치로 지역경제 기대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남광주 여수시가 2027년 4월 개최 예정인 ‘(사)세계한인무역협회(World-OKTA) 제28차 세계대표자대회 및 수출상담회’ 개최지로 최종 확정됐다.세계대표자대회는 전 세계 77개국 159개 지회에서 활동하는 한인 경제인과 국내 기업인, 지자체 관계자 등 5000여명이 참가하는 대규모 글로벌 비즈니스 행사다.내년 4월 중 4일간 여수 엑스포컨벤션센터 일원에서 열릴 예정인 세계대표자대회는 해외 지회 임원·대표자 회의를 비롯해 국내 중소기업 1:1 수출상담회, 투자유치 설명회, 해외 취업설명회 등 다양한 프로그램이 진행된다.특히 세계한인무역협회 회원들이 전액 자비를 부담해 참석하는 행사인 만큼, 조직 연대감과 책임감으로 국내 기업과 해외 경제인 간 실질적인 사업 협력과 교류가 활발하게 이뤄질 것으로 기대된다.이와 함께 5000여명의 방문객 유입으로 숙박·음식점 등 지역 경제 활성화에도 도움이 될 전망이다.시는 또 대회를 계기로 관내 우수 중소기업과 해외 바이어 간의 맞춤형 상담을 지원하고, 해외 판로 개척과 수출 계약·업무협약(MOU) 체결 등 실질적인 성과 창출에 힘쓸 계획이다.시 관계자는 “국제행사 유치 경험과 노하우를 바탕으로 세계 최대 규모의 재외동포 경제인 단체 핵심 행사를 유치했다”며 “앞으로 더욱 내실 있는 대회를 준비하고, 세계한인무역협회와 긴밀히 협력해 성공적인 행사를 개최하겠다”고 밝혔다.여수 류지홍 기자