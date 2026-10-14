은평구, 18일 은평성모병원과 무료 건강검진 행사

세줄 요약 은평구-은평성모병원, 무료 의료봉사 한마당 개최

심전도·초음파·인지기능 점검 등 13개 체험 운영

응급대처·난임상담·장기기증 안내까지 제공

이미지 확대 서울 은평구가 18일 GTX연신849광장에서 개최하는 ‘2026 건강도시 은평! 의료봉사 한마당’ 행사 홍보 포스터.

은평구 제공

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서울 은평구는 가톨릭대 은평성모병원과 함께 18일 GTX연신849광장에서 무료 건강검사와 전문 상담을 제공하는 ‘2026 건강도시 은평! 의료봉사 한마당’을 개최한다고 14일 밝혔다.은평구보건소와 은평성모병원이 공동으로 마련한 이번 행사에는 전문의와 간호사, 임상병리사, 방사선사 등 의료진과 봉사자 70여명이 참여한다. 현장에는 건강검사와 체험 공간 13곳이 운영된다.주요 프로그램은 심전도·갑상선 초음파 검사, 기억력·인지기능 점검, 암 재활을 위한 신체활동 상담, 뇌졸중 증상 안내 등이다. 암을 비롯한 중증·응급질환의 예방과 관리 방법도 안내한다.응급상황 발생 시 골든타임 대처 교육과 난임부부를 위한 상담, 장기기증 희망등록, 국민건강보험공단의 건강정보 안내도 진행된다.행사는 GTX연신849광장에서 열린다. 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 체험 공간을 방문해 도장 모으기를 완료하면 기념품을 받을 수 있다.김미경 구청장은 “이번 행사가 주민들이 다양한 검사와 상담을 통해 평소 자신의 건강을 살펴보는 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 건강한 신체활동과 먹거리, 친환경적인 생활을 실천할 수 있는 환경을 조성해 ‘건강도시 은평’을 만들어가겠다”고 말했다.이범수 기자