엘스비어·스탠퍼드대 발표

에너지·환경·생명·신소재 등 국제적 연구 영향력 확인

이미지 확대 ▲(왼쪽부터) 2026 세계 상위 2% 과학자에 오른 국립순천대 김병철, 정상철, 남기창, 최시훈, 김성진, 조용일 교수.

세줄 요약 국립순천대 교수 6명, 세계 상위 2% 과학자 선정

엘스비어·스탠퍼드대 발표 명단, 단일연도 부문 등재

에너지·환경·생명·신소재 연구 성과와 영향력 인정

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국립순천대학교 교수 6명이 글로벌 학술출판사 엘스비어와 미국 스탠퍼드대학교 연구진이 발표한 ‘2026 세계 상위 2% 과학자’ 명단에 등재됐다.‘세계 상위 2% 과학자’ 명단은 엘스비어의 학술정보 데이터베이스인 스코퍼스를 기반으로 전 세계 연구자의 논문 피인용 수와 h-index, 복합 인용지표 등을 종합적으로 분석해 발표하는 자료다. 연구 경력 전체를 평가하는 ‘생애업적’ 부문과 최근 1년간의 연구 영향력을 평가하는 ‘단일연도’ 부문으로 구분된다.이번 발표에서 국립순천대는 ▲김병철(에너지응용공학전공) ▲정상철(환경공학전공) ▲남기창(동물자원과학전공) ▲최시훈(에너지응용공학전공) ▲김성진(첨단신소재공학전공) ▲조용일(동물자원과학전공) 교수 등 총 6명이 단일연도 부문에 이름을 올렸다. 에너지·환경·생명·신소재 등 다양한 학문 분야에서 축적한 연구성과와 국제적 학술 영향력을 인정받은 결과다.김병철 에너지응용공학전공 교수는 “이번 선정은 대학의 우수한 연구 역량과 국제적 경쟁력을 입증한 성과”라며 “앞으로도 연구 혁신을 통해 대학의 학문적 위상을 높이는 데 기여하겠다”고 밝혔다.이병운 순천대학교 총장은 “다양한 학문 분야의 교수진이 국제적으로 학술적 영향력을 인정받게 되어 뜻깊다”며 “앞으로도 대학 구성원들이 연구에 전념하고 학문적 역량을 발휘할 수 있도록 연구인프라를 확충하고 지속적인 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자