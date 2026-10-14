영암서 17일 ‘2026 코리아 월드 바이크 페스티벌’ 개최

국제 모터사이클 경주 및 미니 바이크 주행 등 체험 행사 다채

이미지 확대 2026 코리아 월드 바이크 페스티벌 포스터.

세줄 요약 영암 KIC서 2026 코리아 월드 바이크 페스티벌 개최

국제 GP7 Asia Challenge와 국내 AKRC 동시 진행

관람객 체험·전시와 어린이 프로그램도 운영

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전남광주특별시는 오는 17일부터 이틀간 영암 국제자동차경주장(KIC)에서 국제·국내 모터사이클 경주와 다양한 전시·체험 프로그램이 어우러진 ‘2026 코리아 월드 바이크 페스티벌’을 개최한다.이번 행사에서는 국제모터사이클연맹 아시아(FIM Asia)가 승인한 국제대회 ‘GP7 Asia Challenge 2026’과 국내 대회 ‘전 한국 로드레이스 챔피언십(AKRC)’이 함께 열리고 방문객이 즐길 수 있는 체험 프로그램도 마련한다.GP7 Asia Challenge는 13~17세 유망 라이더가 동일 사양의 모터사이클(OHVALE GP7 250)로 경쟁하는 원메이크 방식 대회로 기계 성능 차이보다 선수의 주행 기량과 판단력, 경기 운영 능력이 승부를 좌우한다.한국을 비롯해 미국, 네덜란드, 이탈리아, 필리핀, 영국, 중국, 대만(Chinese Taipei), 카타르, 태국 등 10개국가·지역에서 유망 라이더 16명이 참가할 예정이다.‘전 한국 로드레이스 챔피언십(AKRC)’에선 주니어 레이스부터 국내 정상급 선수가 출전하는 1천cc급 고배기량 경기까지 다양한 모터사이클 경주를 선보인다.이와 함께 관람객들을 위한 ‘KIC 할로윈 모토조이’를 운영해 쇼바이크 스턴트 공연과 좀비 분장, 아기 양 먹이 주기, 서킷 버스 투어, 향수 만들기 등 다양한 체험 프로그램 진행과 모터사이클과 관련 용품을 전시하는 바이크 모터쇼도 열린다.또 어린이를 위한 바이크 체험 프로그램으로 야마하가 마련한 ‘키즈 라이딩 스쿨’에서는 6~10세 어린이가 미니 바이크 주행을 체험할 수 있고 2~6세 아동을 대상으로 균형감각을 기르는 ‘키즈 밸런스 바이크’도 선보인다.대회 관람은 무료이며 일부 체험 프로그램은 유료로 운영된다.자세한 일정과 참여 방법은 국제자동차경주장 공식 누리집(koreacircuit.com)이나 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.박숙희 전남광주통합특별시 관광산업과장은 “이번 페스티벌은 국내 선수들이 국제무대 경험을 쌓고, 관람객은 모터스포츠와 다양한 체험을 함께 즐길 기회”라며 “앞으로도 국제자동차경주장이 지역을 대표하는 스포츠·관광 공간으로 자리매김하도록 다양한 프로그램을 확대하겠다”고 말했다.영암 류지홍 기자