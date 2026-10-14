서울 강서구, 태진아 축제로 끝나는 ‘가을맞이 15개 동 주민축제’

이미지 확대 강서구 우리동네 축제 지난해 10월 서울 강서구 우장산근린공원에서 열린 ‘숲속마을축제’에서 풍물놀이패가 공연을 하고 있다.

강서구 제공

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서울 강서구는 이달 16일부터 다음 달 5일까지 15개 동에서 주민이 기획부터 운영까지 직접 참여하는 가을 마을축제를 연다고 14일 밝혔다.오는 16일 등촌3동 푸르메어린이공원과 주민센터 주차장에서는 ‘이음음악회’가 진행된다. 매듭 공예나 요술 풍선을 체험하거나 학교 동아리와 자치회관 수강생들이 선보이는 가야금, 우쿨렐레, 진도북춤 무대를 감상할 수 있다. 17일에는 6개 동에서 축제가 열린다. 등촌1동 백석어린이공원에서는 ‘재활용 축제’, 발산근린공원에서는 ‘발산마을축제’가 진행된다. 봉제산근린공원에서 열리는 ‘좋아요! 화곡본동 주민축제’에선 어린이 인형극과 풍물패 행진을 즐길 수 있다. 이어 24일 화곡4동 주민센터에서는 ‘화4한 주민축제’가 진행된다. 우장산동 우장산근린공원에서는 ‘숲속마을축제’가 펼쳐진다. 31일에는 화곡3동, 가양3동, 등촌2동 등 5개 동에서 주민 노래 경연과 작품 전시회가 이어진다.마지막으로 다음 달 5일 강서아트리움에서 화곡1동 ‘큰동네 작은음악회’가 열린다. 가수 태진아와 유하림, 박복선 등이 무대에 올라 대미를 빛낸다.진교훈 구청장은 “가족, 이웃과 함께 가까운 동네 축제에서 풍성한 가을의 즐거움을 느끼길 바란다”고 말했다.김주연 기자