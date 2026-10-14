관악S밸리 스타트업, ‘KES 2026’에서 기술력 뽐냈다

세줄 요약 관악구, KES 2026서 관악S밸리관 운영

입주 스타트업 5곳, AI·로보틱스 기술 공개

에어렛·아르토에이아이 혁신상 수상

이미지 확대 관악S밸리, KES 2026 참가 박준희(가운데) 서울 관악구청장이 지난 13일 개막한 ‘KES 2026(한국전자전)’에서 관악S밸리 입주기업 관계자로부터 제품 설명을 듣고 있다.

관악구 제공

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서울 관악구가 관악중소벤처진흥원과 함께 지난 13일 서울 코엑스에서 개막한 ‘KES 2026(한국전자전)’에서 관악S밸리 입주 스타트업의 우수한 기술력을 알렸다고 14일 밝혔다.올해로 57회를 맞은 한국전자전은 인공지능 전환(AX), 로보틱스, 모빌리티 등 첨단산업 분야의 500개 기업이 참가하는 국내 대표 전자·IT 전시회다. 구와 진흥원은 오는 16일까지 4일간 8개 부스 규모의 ‘관악S밸리관’을 운영한다. 구는 개별 홍보 부스나 전시 장치를 지원하고 기업별 맞춤형 바이어 등을 사전 연계했다.참가 기업은 ▲뮤네릭스 ▲아르토에이아이 ▲에어렛 ▲이데아 ▲플래닝고 등 5곳이다. 뮤네릭스는 비전 인공지능(AI)을 기반으로 도어락과 출입문을 동시 제어하는 지능형 자동 출입 시스템을 선보였다. 이데아는 늘어나는 1인 가구와 간편식 시장에 특화된 즉석식품 조리기를 준비했다. 플래닝고는 제조기업을 위한 AI·3D 기반 솔루션 등을 소개했다.특히 ‘KES 이노베이션 어워즈’에서 수상한 기업도 있었다. 에어렛은 AI 기반 신발 케어 기기를, 아르토에이아이는 음성 대화 기반 항공정비 지원 솔루션을 제시했다. 올해 시상식에선 6개 분야 42건의 수상작이 선정됐는데, 인공지능 전환(AX) 부문 국내 스타트업·중소기업 수상작 5건 중 2건이 관악S밸리 입주기업이었다.구는 앞으로도 관악중소벤처진흥원과 협력해 유망 벤처·창업기업의 성장 단계별 맞춤형 지원을 강화할 계획이다.박준희 구청장은 “관악S밸리 입주기업들이 한국전자전에 처음 참가해 AX(인공지능 전환) 분야에서 수상하는 값진 성과를 거뒀다”며 “이번 전시회를 계기로 우리 기업의 우수한 기술력을 널리 알리고 국내외 시장에서 더 크게 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.김주연 기자