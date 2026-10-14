진로진학 고민 강남구와 함께 해요

21일 일원동 에코센터에서 진행

진로 상담부터 체험 프로그램까지

이미지 확대 강남구 제공

세줄 요약 강남구, 중고등학생·학부모 대상 박람회 개최

현직 교사 상담·대학생 멘토링·체험존 운영

무료 참여 가능, 상담은 사전 예약 필요

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서울 강남구는 21일 오전 10시부터 오후 4시까지 일원동 에코파크 에코센터에서 중고등학생 및 학부모를 대상으로 ‘진로진학 박람회’를 개최한다고 14일 밝혔다. 올해 2회째인 진로진학박람회는 대학 진학 및 진로 관련 프로그램을 통해 최신 입시정보를 제공하고 진로설계에 도움을 주기 위해 마련됐다.행사는 진로진학 컨설팅, 대학생 멘토링, 진로체험 프로그램으로 구성됐다. 진로진학 컨설팅은 현직 진로진학교사가 함께한다. 입시와 내신과 관련한 개별 진학 상담(1인당 최대 50분)을 제공하며 학생부 분석을 통한 대입 전략을 지도한다.대학생 멘토링은 다양한 계열의 전공 대학생 멘토 선배들의 생생한 경험과 노하우를 들을 수 있는 프로그램이다. 1대 1 상담 부스와 학생부종합전형 준비 경험이 있는 대학생 선배의 강연 멘토링을 병행해 운영한다.진로 체험 프로그램은 인공지능(AI) 진로적성검사, 대학 동아리 체험존, 대학 점퍼 인증샷 부스 등 대학생활 및 진로와 관련하여 간단한 체험을 할 수 있는 공간으로 구성된다. 지역 내 고등학교 진학정보, 강남인강을 소개하는 부스도 꾸려진다.박람회는 강남구 소재 중·고등학생 혹은 학부모라면 무료로 참여할 수 있다. 1대 1 컨설팅 등 상담 프로그램의 경우는 원활한 진행을 위해 사전 예약이 필요하다. 사전 예약은 14일 오전 9시부터 박람회 당일까지 접수할 수 있으며, 박람회 당일에도 현장접수 후 프로그램에 참여할 수 있다.상담 프로그램 예약방법은 강남구청 홈페이지에 게시된 포스터나 홍보현수막의 QR코드를 통해 원하는 프로그램과 시간을 선택해 신청하면 된다. 자세한 사항은 강남구청 교육지원과(02-3423-5288)로 문의하면 된다.김현기 구청장은 “급변하는 입시 환경 속에서 학생들이 올바른 방향을 잡고 꿈을 향해 나아갈 수 있도록 돕는 것이 구정의 핵심 역할”이라며 “이번 박람회가 학생들과 학부모들의 고민을 덜어주는 든든한 길잡이가 되기를 바란다”고 밝혔다.김동현 기자