완도항~여서도 항로, 176톤급 신조 여객선 ‘섬사랑7호’…20일 운항 시작

선령 20년 노후 선박 대체 … 15일 취항식 갖고 운항

여객 80명·승용차 11대 수송 가능…진동·소음 저감

이미지 확대 국고 여객선 ‘섬사랑 7호’

세줄 요약 완도항~여서도 항로에 신조 여객선 투입

176톤급 섬사랑7호, 20일부터 운항 시작

수송력·안전성·쾌적성 대폭 개선

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완도 여서도와 완도항을 잇는 항로에 더욱 크고 안전한 신조 국고여객선이 새롭게 투입된다.목포지방해양수산청은 15일 완도군 완도항 여객선터미널에서 ‘섬사랑7호’ 취항식을 개최하고, 오는 20일부터 본격적인 운항을 시작한다고 밝혔다.이번에 투입되는 신조 ‘섬사랑7호’는 선령 20년이 된 기존 151톤급 선박을 대체하기 위해 건조된 176톤급 차도선이다.여객 정원은 80명이며, 최고 13.5노트의 속력으로 중형 승용차 11대(또는 5톤 화물차 2대)를 동시에 실을 수 있어 수송 능력이 크게 개선됐다.특히 신선박은 타공 처리된 흡음 내장재와 선미 물받이 등 소음·진동 저감 구조를 대거 도입해 승객들에게 보다 쾌적하고 편안한 승선감을 제공한다.위탁운영을 맡은 ㈜해광운수는 여서도에서 출발해 청산도와 장도를 거쳐 완도항까지 편도 50km 구간을 하루 1회 왕복 운항할 예정이다.목포해수청 관계자는 “새 ‘섬사랑7호’ 취항으로 여서도와 장도 주민들의 해상교통 편의가 크게 향상되고 생필품 및 농수산물 수송도 원활해질 것으로 기대한다”며 “앞으로도 도서 지역 주민과 이용객들의 안전한 해상 이동권 확보를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.임형주 기자