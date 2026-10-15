‘제4회 곡성 전국요리경연대회’ 10월 23일 개막

곡성 K-밥상 요리 대전과 칵테일 페스타, 바비큐 시식회 등 풍성

이미지 확대 ‘2026년 제4회 곡성전국요리경연대회’ 포스터.

세줄 요약 곡성군, 23일 전국요리경연대회 개최

지역 농특산물 활용 대표 메뉴 발굴

학생 경연·체험행사 함께 진행

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남광주특별시 곡성군이 오는 23일 섬진강기차마을 중앙광장에서 ‘2026년 제4회 곡성 전국요리경연대회’를 개최한다.이번 대회는 곡성의 우수한 농특산물을 활용한 대표 메뉴를 발굴하고, 이를 외식 업소와 단체급식소에 보급해 지역 농산물 소비와 음식관광을 활성화하고자 마련됐다.올해 대회는 지난해에 이어 전남광주특별시교육청과 공동 개최하며 ‘학생 요리 ＆ 제과·제빵 경연대회’가 함께 열려 한층 풍성한 볼거리를 선사할 예정이다.‘곡성 K-밥상 요리 대전’을 주제로 진행되는 이번 경연에서는 토란, 곡성 쌀, 흑돼지, 멜론, 능이버섯, 다슬기 등 대표 식재료를 활용한 메뉴를 선보인다.본선 참가팀들은 외식업용 대중 메뉴 1종(1만 2천원 이하)과 단체급식용 메뉴 1종을 출전해 실력을 겨룬다.곡성군 주관 대회에는 전국 38팀이 지원했으며, 선발된 관내 2팀과 관외 8팀 등 총 10팀(20명)이 현장 라이브 경연을 펼친다.교육청 주관 대회에는 라이브 요리 경연 12팀(24명)과 제과·제빵 분야 18팀(36명)이 참가한다.이번 대회는 오후 1시 참가자 등록을 시작으로 라이브 경연, 작품 심사, 바비큐 마스터 시연, 개회식, 시상식 순으로 진행된다.총상금은 550만원으로 대상 1팀에는 전남광주특별시장상과 상금 100만원, 최우수상(2팀)·은상(3팀)·동상(4팀)에는 곡성군수상과 상금이 각각 수여된다.또한 현장에서는 방문객을 위한 칵테일 페스타, K-푸드 카빙 시연, 가족 요리체험, 인생네컷, 바비큐 시식회 등 체험 프로그램도 풍성하게 열린다.이번 요리대회 현장에서는 오는 11월 13일부터 3일간 열리는 ‘곡성토란페스타’ 사전 홍보의 일환으로 토란 와플쿠키 시식회 및 쌀 파운드케이크 홍보관 운영과 1g 골드바 경품 추첨 이벤트도 함께 마련된다.군 관계자는 “이번 대회가 곡성 농특산물의 가치를 알리고 대표 먹거리를 발굴하는 계기가 되길 바란다”라며 “앞으로도 지역 농산물 소비와 음식관광 활성화를 위해 지속해서 노력하겠다”라고 말했다.곡성 류지홍 기자