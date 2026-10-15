6000원에 맛보는 ‘2026 순천 푸드앤아트페스티벌’ 16일 개막…맛과 예술의 만남

18일까지, 중앙로․문화의 거리 일원

이미지 확대 지난해 열린 푸드앤아트페스티벌

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세줄 요약 10주년 순천 푸드앤아트페스티벌 개막 준비

미나리 그린 콘셉트와 6000원 이하 먹거리

공연·체험·셔틀버스·차량통제 운영 계획

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가을철 순천의 맛과 예술을 알리는 ‘2026 순천 푸드앤아트페스티벌’이 오는 16일부터 18일까지 3일간 중앙로와 문화의 거리 등 원도심 일원에서 개최된다.올해는 순천 푸드앤아트페스티벌 10주년으로, 순천 식재료인 미나리와 그린 컬러를 결합한 ‘미나리 그린(MINARI GREEN)’을 콘셉트로 축제장을 가득 채운다.축제장에서는 방문객의 입맛을 사로잡을 다양한 먹거리 부스와 순천 대표 음식인 닭구이존이 운영된다. 거리 곳곳에서는 지역 예술인들과 함께하는 다채로운 공연, 전시, 체험 프로그램이 펼쳐져 남녀노소 누구나 축제를 만끽할 수 있다.푸드마켓에서는 지역 식재료를 활용한 특색 있는 음식과 다양한 먹거리를 6000원 이하의 착한 가격으로 맛볼 수 있다. 다회용기를 전면 도입해 일회용품 사용을 줄일 예정이다.이색적인 볼거리와 체험 프로그램도 다채롭게 운영된다. 축제장 곳곳에 오브제를 설치해 거리 위에서 예술을 보고 느낄 수 있다. 옥천변의 풍경과 지역의 맛을 연결하는 체류형 휴식 콘텐츠 ‘로컬티라운지’에서 로컬티와 디저트를 체험하며 머무르며 쉬어갈 수 있는 공간도 조성된다.이와 함께 이모카세 김미령 셰프의 ‘푸드 토크쇼’, 원도심 신규 창업자 품평회 ‘맛보러 올랑가’, 댕댕이와 함께하는 ‘댕스파티’, ‘식재료를 보고 만지는 체험 프로그램’ 등 누구나 체험을 즐길 수 있도록 했다.이채연, 릴보이, 존박 등 유명 가수들의 축하공연으로 축제의 즐거움을 더한다.양효정 시 문화관광국장은 “순천 푸드앤아트페스티벌은 시민과 지역 상인, 예술인이 함께 만들어가는 순천시 대표축제다”며 “많은 분들이 순천의 맛과 예술을 즐기고 원도심 상권에도 활력을 불어넣는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 말했다.한편 시는 15일 오후 10시 40분부터 19일 오전 6시까지 원도심 일원(중앙로, 문화의거리~연자로)에서 차량을 통제한다. 대신 축제장을 편리하게 방문할 수 있도록 ‘100원 셔틀버스’를 운행한다. 셔틀버스는 신대, 오천, 조례·용당 방면의 순환노선으로 이용 요금은 100원이다.순천 최종필 기자