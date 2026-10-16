메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

동대문구, ‘찾아가는 공동주택 탄소중립 체험부스’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-10-16 15:09
입력 2026-10-16 15:09

17일 래미안 라그란데 오후 1시부터
24일은 e편한세상 청계센트럴포레서

이미지 확대
찾아가는 공동주택 탄소중립. 서울시 제공
찾아가는 공동주택 탄소중립.
서울시 제공


서울 동대문구는 17일과 24일 ‘찾아가는 공동주택 탄소중립 체험부스’를 운영한다고 16일 밝혔다. 주민들이 일상에서 탄소중립의 중요성을 배우고 친환경 생활을 실천할 수 있도록 공동주택 2곳에서 진행한다.

주민들의 생활 공간인 아파트 단지로 직접 찾아가 다양한 환경교육과 체험 프로그램을 제공하는 생활 밀착형 행사다. 어린이부터 어른까지 온 가족이 함께 참여하며 탄소중립을 쉽고 재미있게 이해할 수 있도록 마련됐다.

행사는 17일 래미안 라그란데, 24일 e편한세상 청계센트럴포레에서 각각 오후 1시부터 5시까지 진행된다. 특히 환경 보호의 메시지를 흥미롭게 전달하는 친환경 인형극 ‘별주부전에 끼어든 인어공주’와 플라스틱 서커스 ‘합’ 등 다채로운 공연이 펼쳐져 주민들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

이와 함께 주민들이 직접 참여하며 탄소중립을 체험할 수 있는 다양한 프로그램도 운영된다. ▲자전거 발전기를 이용한 솜사탕 만들기 ▲버려지는 병뚜껑을 활용한 키링 만들기 ▲태양열 발전기 프로펠러 만들기 ▲친환경 화분 만들기 ▲천연 밀랍랩 및 밀랍초 만들기 등이다.

또한 환경교육 팝업북, 탄소중립 캐리커처와 페이스페인팅, 탄소중립 사진 인화 등 가족 단위 주민들이 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램도 진행된다. 아울러 에코마일리지 가입 홍보를 통해 주민들의 자발적인 에너지 절약과 온실가스 감축 실천도 독려할 계획이다.


채유미 서울시의원, 2026 제1회 ‘노원한글예술제 돋움’ 참석
서울시의회 바로가기
thumbnail - 채유미 서울시의원, 2026 제1회 ‘노원한글예술제 돋움’ 참석

최동민 구청장은 “앞으로도 주민들이 생활 가까이에서 환경교육을 접하고 즐겁게 탄소중립을 실천할 수 있도록 다양한 참여형 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.

유규상 기자
세줄 요약
  • 공동주택 찾아가는 탄소중립 체험부스 운영
  • 인형극·서커스와 만들기 체험 프로그램 구성
  • 가족 참여형 교육으로 친환경 실천 독려
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
동대문구의 탄소중립 체험부스는 어디에서 운영되는가?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기