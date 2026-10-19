성남시, 명소 둘러보고 소비하면 최대 3만원

내달 말일 까지 산성대로 미션 투어 운영

이미지 확대 성남시 산성대로 미션투어 참여 안내문

세줄 요약 산성대로 미션 투어 다음달 30일까지 운영

명소 방문과 지역 소비 연계한 지원금 지급

SNS 후기와 영수증 제출로 상품권 신청

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경기 성남시는 관광과 지역 상권을 연계한 ‘산성대로 미션 투어’를 다음달 30일까지 운영한다고 19일 밝혔다.지정 장소 2곳 이상을 방문하고 수정·중원구 소상공인 점포에서 5만원 이상 쓴 뒤 온라인에 후기를 올리면 모바일 성남사랑상품권을 받을 수 있다. 소비액이 5만원 이상 10만원 미만이면 1만5000원, 10만원 이상이면 3만원을 지급한다.방문 대상은 남한산성, 모란민속5일장, 희망대공원, 대원공원과 모란종합·성호·단대·금광·남한산성·은행시장이다. 신흥로데오 상점가, 청년창업 구역 ‘도담길’, 백년 기름 특화거리도 포함된다.성남테크아트 페스티벌(10월 23~25일)이 열리는 판교역 광장·야탑동 탄천 일대·성남아트센터와 희망성남 통합문화 대축제(10월 24일)가 열리는 성남종합운동장도 방문 장소로 인정한다.참여자는 방문 장소에서 본인이 나온 사진이나 영상을 찍고, 개인 사회관계망서비스(SNS)에 ‘#성남’, ‘#산성대로미션투어’, ‘#투어장소명’을 넣어 후기를 올려야 한다. 이후 성남시 통합예약 홈페이지에 결제 영수증을 첨부해 지원금을 신청하면 된다.자세한 내용은 성남시청이나 시 통합예약 홈페이지에서 확인할 수 있다.한상봉 기자