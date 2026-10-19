대한민국 우주산업의 미래는···‘고흥가는 철도가 핵심’

우주산업 성장 뒷받침 할 철도교통 기반 확충 시급

벌교~고흥~녹동 46.8㎞ 연결

이미지 확대 한국형 발사체 누리호가 7일 전남광주 고흥군 나로우주센터에서 발사되고 있다. 한국항공우주연구원 제공.

이미지 확대 고흥 우주선철도 노선 원경

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세줄 요약 고흥군, 우주선철도 국가계획 반영 촉구

누리호 성공 뒤 고흥 우주거점 위상 부각

철도망 확충으로 산업·연구 접근성 개선

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“우리나라 우주산업의 미래는 고흥까지 철도가 설치되느냐 유무에 달렸습니다.”전남광주 고흥군이 대한민국 우주산업의 안정적인 성장을 뒷받침하기 위해 ‘고흥 우주선철도’를 제5차 국가철도망 구축계획에 반드시 반영해야 한다고 강조하고 나섰다.지난 7일 누리호 5차 발사 성공은 대한민국의 독자적인 우주 수송 능력과 기술력을 다시 한번 입증했다. 나로우주센터를 중심으로 대한민국 우주산업의 핵심 거점으로 도약하고 있는 고흥의 전략적 중요성도 한층 부각됐다.정부는 2031년까지 약 1조 6000억원을 투입해 고흥에 우주발사체 산업클러스터를 조성하고 있다. 46만평 규모의 우주발사체 국가산업단지와 민간발사장 등 핵심 기반시설 구축이 추진되면서 관련 기업과 연구 인력의 유입이 늘고, 발사체 제작·시험·운용 등 관련 산업 활동도 본격화될 전망이다.하지만 국가 우주산업의 핵심 기반시설이 집중되는 고흥에는 아직 철도망이 구축되지 않아 수도권과 주요 산업·연구 거점으로부터의 접근성이 떨어진다. 관련 기업과 연구 인력의 이동에도 상당한 불편이 따른다. 특히 우주산업은 첨단기술 개발과 전문 인력 간 교류, 관련 산업 간 긴밀한 협력이 산업 경쟁력과 직결되는 분야다. 막대한 국가 재정을 투입해 우주산업 기반을 조성하는 만큼 이를 뒷받침할 광역교통망 확충이 늦어지면 국가투자의 효과를 높이는 데 한계가 있다.이에 고흥군은 경전선 벌교역에서 고흥역을 거쳐 녹동역까지 이어지는 총연장 46.8㎞, 사업비 약 1조 2000억원 규모의 ‘고흥 우주선철도’ 건설사업을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영하기 위해 힘쓰고 있다.고흥 우주선철도가 건설되면 수도권과 주요 산업도시에서 고흥으로의 접근성이 크게 개선되고, 우주산업 관련 기업과 연구 인력의 이동 편의성이 높아질 것으로 기대된다. 관광 활성화와 지역 균형발전에도 긍정적인 효과가 예상된다.정부가 수립 중인 제5차 국가철도망 구축계획은 향후 10년간 국가 철도 투자의 기본 방향을 결정하는 중요한 계획이다. 군은 “이번 국가계획에 반영되지 않으면 앞으로 10년을 더 기다려야 한다”며 “산업 기반 확충에 발맞춰 철도교통망도 함께 갖출 수 있도록 고흥 우주선철도를 이번 계획에 반드시 반영해야 한다”는 입장이다.공영민 고흥군수는 “고흥에서 우주로 향하는 길을 열었지만, 정작 대한민국 우주산업의 심장인 고흥으로 향하는 길은 열악하다”며 “우주산업은 국가의 미래 성장동력이자 세계 각국이 치열하게 경쟁하는 전략산업으로 산업 기반시설과 이를 연결하는 교통 인프라는 반드시 함께 구축돼야 한다”고 강조했다. 이어 “정부가 우리 지역에 우주발사체 산업클러스터 조성을 추진하고 있을 정도로 고흥 우주선철도는 단순한 지역 숙원사업을 넘어 국가 우주산업의 성공을 위한 필수 기반시설이다”며 “국가 우주산업의 성장 속도에 교통망 구축이 뒤처지지 않도록 고흥 우주선철도를 제5차 국가철도망 구축계획에 반드시 반영돼야 한다”고 말했다.고흥 최종필 기자