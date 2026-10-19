동대문구, 배봉산서 ‘구민 한마음 걷기의 날’

코스 4.5㎞, 약 3500명 참가

다양한 공연, 경품 추첨도

이미지 확대 지난해 진행된 ‘동대문구민 한마음 걷기의 날’에 참여한 주민들이 배봉산 둘레길을 걷고 있다.

동대문구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 동대문구는 24일 배봉산 둘레길에서 ‘2026년 구민 한마음 걷기의 날’을 개최한다고 19일 밝혔다. 구체육회가 주최하고 구가 후원한다. 코스는 약 4.5㎞이며, 약 3500명이 참가할 것으로 기대된다.행사는 식전 공연과 개회식을 시작으로 청소년 줄넘기 시범단과 함께 몸풀기 체조가 이어진다. 걷기를 마친 후에는 열린광장에서 다양한 공연을 즐기고 경품 추첨에 참여할 수 있다. 경품은 양문형 냉장고, TV, 자전거, 생활용품 등이며 응모권은 코스 반환점에서 배부한다. 행사는 ▲국민체육진흥공단 ▲롯데백화점 청량리점 ▲삼육서울병원 ▲서울나은병원 ▲㈜동아제약 ▲한국건강관리협회 서울동부지부 ▲㈜크리에이티브로드 ▲우리기획 ▲한국마사회 동대문지사 ▲KB국민은행 등이 후원한다.참가비는 따로 없다. 사전 신청 없이 당일 배봉산 열린광장에서 참여할 수 있다. 둘레길은 무장애 나무데크로 조성돼 휠체어나 유아차를 이용하는 주민도 함께 걷기 좋다.최동민 구청장은 “많은 구민이 참여해 함께 걷는 즐거움을 나누고 이웃 간 정을 나누는 자리가 되길 기대한다”고 말했다.유규상 기자