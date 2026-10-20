함평천지몰, 국향대전 특별 할인 이벤트 개최

오는 23일부터 17일간…20% 할인쿠폰 등 풍성한 혜택 제공

이미지 확대 함평천지몰 2026 대한민국 국향대전 특별 할인 이벤트 홍보 배너.

세줄 요약 국향대전 연계 함평천지몰 특별 할인 행사

지역 농특산물 20% 쿠폰·5% 적립 제공

온라인 판촉 강화로 농가 소득 증대 추진

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전남광주특별시 함평군이 2026 대한민국 국향대전 기간 지역인 오는 23일부터 11월 8일까지 함평군 농특산물 온라인 쇼핑몰 ‘함평천지몰’의 특별 할인 이벤트를 개최한다.이번 이벤트는 2026 대한민국 국향대전에 맞춰 지역 농특산물의 우수성을 알리고 온라인 유통을 확대해 농가 소득 증대를 돕기 위해 마련됐다.국향대전 특별 할인 기간에는 함평천지몰을 통해 지역 농특산물을 구매하는 소비자에게는 20% 할인쿠폰을 제공한다.구매 금액의 5%가 적립되는 혜택도 계속 유지해 소비자들이 합리적인 가격으로 우수한 농특산물을 구매할 수 있다.다만 예산 소진 시에는 행사 기간과 관계없이 조기에 종료될 수 있다.이남오 함평군수는 “대한민국 국향대전을 방문한 관광객과 소비자를 위해 함평의 우수한 농특산물을 합리적인 가격으로 만날 수 있도록 할인 이벤트를 준비했다”며 “앞으로도 함평천지몰을 활용한 온라인 판촉 활동을 강화해 지역 농특산물의 소비 확대와 농가 소득 증대에 힘쓰겠다”고 말했다.함평 류지홍 기자