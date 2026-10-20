울산시설공단 신임 이사장에 이영순 전 국회의원 임명

세줄 요약 울산시설공단 신임 이사장에 이영순 임명

동구청장·국회의원 경력의 행정 경험 보유

시민 중심 공단 운영과 서비스 향상 예고

이미지 확대 김상욱 울산시장은 20일 시장실에서 울산시설공단 이영순 이사장에게 임명장을 수여했다. 울산시 제공

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울산시는 20일 울산시설공단 신임 이사장에 이영순 전 국회의원을 공식 임명했다.신임 이사장의 임기는 임명 당일부터 오는 2029년 10월 19일까지 3년이다.이영순 신임 이사장은 민선 2기 울산 동구청장과 제17대 국회의원을 지내며 지방자치와 국가 의정 활동, 시민사회 전반에 걸쳐 풍부한 행정 경험과 갈등 조정 역량을 쌓아온 인물이다.울산시는 지난 8월 공단 이사장 공개모집 절차에 착수한 뒤 서류와 면접 심사를 거쳐 최종 후보자를 압축했다. 이후 울산시의회 인사청문회를 통해 도덕성과 직무 수행 능력을 면밀히 검증하고 최종 임명 절차를 마쳤다.이 신임 이사장은 취임 소감에서 민선 9기 시정 비전인 ‘시민이 주인되는 민주도시 울산’을 시설공단 현장에서 적극 실현하겠다는 포부를 나타냈다.김상욱 울산시장은 “신임 이사장은 구청장과 국회의원을 지내며 그간 다져온 현장 역량과 소통 리더십을 바탕으로 공공시설물의 안전하고 효율적인 관리는 물론, 시민 복리 증진과 체감 서비스 품질 향상에도 크게 기여할 것으로 기대한다”고 전했다.울산 조원일 기자