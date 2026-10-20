동대문구, ‘2026년 팝드론 배틀대회’ 개최…32팀 참가

18일 초등 5학년부터 성인까지 32명 참가

3×3 LED 빙고 방식의 박진감 넘치는 경기

이미지 확대 한 학생이 지난 18일 구청에서 열린 ‘2026년 동대문구 팝드론 배틀대회’에 참가 중이다.

동대문구 제공

세줄 요약 미래 신기술 체험형 팝드론 대회 개최

초등 5학년부터 성인까지 32명 참가

초보자 교육·VR·AR 체험 공간 운영

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서울 동대문구는 지난 18일 구청 다목적강당에서 ‘2026년 동대문구 팝드론 배틀대회’를 개최했다고 20일 밝혔다.대회는 구민들의 미래 신기술에 대한 관심을 높이고 첨단 미래 기술을 직접 조종하고 체험해 볼 수 있는 기회를 제공하고자 마련됐다. 초등학교 5학년 학생부터 성인까지 총 32명이 참가했다.경기는 ‘청소년부’와 ‘일반부’로 나누어 개인 토너먼트 방식으로 치러졌다. 참가자들은 무인 비행기(팝드론)를 조종해 경기장 바닥에 설치된 ‘3×3 LED(발광다이오드) 빙고판’의 칸을 상대보다 먼저 채우는 방식으로 승부를 겨뤘다.특히 구는 무인 비행기 조종 경험이 전혀 없는 초보자도 부담 없이 참여할 수 있도록 본 경기 전 기본 조종법 교육을 먼저 실시했다. 아울러 행사장 한편에는 가상현실(VR)과 증강현실(AR) 체험 공간을 함께 마련해 대회 참가자뿐만 아니라 현장을 찾은 구민과 가족 단위 방문객들에게도 즐길 거리를 제공했다.시상식에서는 청소년부와 일반부에서 각각 최우수상 1명, 우수상 1명, 장려상 2명 등 총 8명의 우수 참가자에게 상을 수여했다.최동민 구청장은 “앞으로도 무인 비행기뿐만 아니라 인공지능(AI), 로봇 등 새로운 미래 기술을 구민들이 일상에서 쉽게 접하고 체험할 수 있도록 배움의 기회를 적극적으로 넓혀 나가겠다”고 말했다.유규상 기자