퇴근 후 즐기는 야간명소…서울시, 2028년까지 25곳 조성

이달 10곳 선정…최대 10억원 지원

이미지 확대 ‘서울별빛명소’ 조성사업 서울시가 2028년까지 25곳에 추진하는 ‘서울별빛명소’ 예상도.

서울시 제공

세줄 요약 생활권 야간명소 25곳 조성 계획 발표

한강·도심 집중 해소, 골목까지 확산 추진

자치구 공모로 27곳 신청, 10곳 우선 선정

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퇴근 후 멀리 도심으로 나가지 않고도 집 근처 가까운 공원과 수변, 문화공간 등에서 서울의 밤을 즐길 수 있는 ‘서울별빛명소’가 생긴다.서울시는 자치구 공모를 통해 시민이 찾아오고 체류할 수 있는 명소를 발굴하고 야간경제 거점으로 키우는 ‘서울별빛명소 조성사업’을 추진한다고 20일 밝혔다.이는 야간 명소가 한강과 도심 등 일부 지역에 집중됐다는 점을 고려해 야간 여가의 무대를 일상의 생활권으로 넓히는 사업이다. 2028년까지 총 25곳의 야간 명소를 단계적으로 발굴·조성할 계획이다. 선정된 자치구에는 조성비를 최대 10억원까지 지원하고, 자치구는 사업비를 자율적으로 분담해 지역 여건에 맞게 추진하면 된다.시가 올해 서울별빛명소 10곳을 선정하기 위해 지난 8월 26일부터 9월 16일까지 25개 자치구를 대상으로 공모를 진행한 결과, 총 21개 자치구에서 후보지 27곳을 신청했다. 유형별로는 자연·웰니스형 10개, 문화·예술형 7개, 역사·유적형 3개, 전망·랜드마크형 3개, 기타(복합) 유형 4개가 접수됐다.선정은 내·외부 전문가 8명으로 구성된 심사위원회가 1차 서류평가(30%)와 2차 현장평가(70%)를 거쳐 최종 대상지를 의결하는 방식으로 진행된다. 오는 21일과 22일 현장평가를 거쳐 최종 선정은 이달 말 진행된다.김현우 시 경제실장은 “서울별빛명소는 지역마다 고유한 이야기에 밤의 빛을 더해 시민이 일부러 찾아오고 싶은 매력적인 공간을 만드는 사업”이라며 “서울의 밤을 한강과 도심을 넘어 25개 자치구 골목 구석구석으로 펼치고, 늘어난 발길이 상권의 활력으로 돌아오는 야간경제 선순환을 정착시키겠다”고 말했다.김주연 기자