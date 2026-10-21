10년 만에 닻 올린 남신항 에너지허브… ‘중동발 암초’ 만났다

사우디 무력 충돌 격화에 김상욱 시장 11월 순방 연기

아람코 투자 유치·S-OIL 본사 이전 등 핵심 세일즈 외교 ‘올스톱’

이미지 확대 신민식 울산시 경제부시장이 지난 7일 울산시청 프레스센터에서 남신항 에너지허브 2단계 조성 추진 상황에 대한 설명을 하고 있다. 울산시 제공

세줄 요약 남신항 에너지허브 2단계 사업 재추진

사우디 정세 악화로 중동 순방 연기

아람코 투자 유치·본사 이전 논의 차질

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울산 남신항을 ‘동북아 에너지 물류허브’로 조성하려던 울산시의 10년 숙원 사업이 ‘중동발 악재’라는 암초를 만났다. 사우디아라비아 내 무력 충돌 격화로 아람코 투자 유치와 에쓰오일(S-OIL) 본사 이전을 논의하려던 울산시의 중동 순방 일정이 연기되면서 사업의 핵심 동력 확보에 비상이 걸렸다.21일 울산시 등에 따르면 시는 지난 7일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 민선 9기 핵심 공약인 ‘동북아 에너지 물류허브 조성’과 연계한 남신항 에너지허브 2단계 사업의 3대 추진 방향을 발표했다.남신항 2단계는 울주군 온산읍 원산리 앞바다에 34만 7000㎡ 부지와 7만 DWT급 액체화물 부두 2선석을 짓는 대형 프로젝트다. 지난 2017년 한국개발연구원(KDI) 예비타당성조사 당시 총투자비만 1조 784억원에 달했으나, 민간의 초기 투자 부담이 커 10년 가까이 사업자를 찾지 못한 채 장기 표류해 왔다.이에 울산시는 막대한 비용이 드는 하부 기반시설은 국비로 짓고, 상부 시설은 민간 자본을 유치해 수소·암모니아 등 미래 친환경 에너지 거점으로 조성하는 ‘투트랙’ 방식으로 사업을 전면 개편했다.그러나 대외 리스크가 발목을 잡았다. 울산시는 오는 11월 2일부터 7일까지 예정됐던 김상욱 시장의 사우디아라비아·아랍에미리트(UAE) 순방 일정을 잠정 연기하기로 결정했다.사우디아라비아와 예멘 후티 반군 간 무력 충돌이 격화되면서 현지 주요 공항과 아람코 본사 등 핵심 에너지 시설에 대한 공격이 이어진 데 따른 안전 조치다.앞서 외교부가 사우디 전역의 여행경보를 3단계(출국권고)로 상향하고, 글로벌 기업 CEO들마저 현지 일정을 취소할 만큼 정세 불안이 극심한 상황이다. 김 시장의 방문 예정지였던 다란·담맘·리야드 역시 주요 시설 밀집 지역으로 이동 안전과 일정 소화가 불가능하다.이번 김 시장의 순방은 단순한 도시 외교를 넘어 남신항 상부시설에 글로벌 자본을 끌어들이기 위한 핵심 세일즈 무대였다. 당초 시는 외교부·산업통상자원부 관계자와 함께 사우디 교통물류서비스부·에너지부 장관 면담, 아람코 최고경영진 회동을 추진할 계획이었다.순방 일정은 연기됐으나, 사업을 진행하기 위한 행정 절차는 예정대로 진행된다. 사업 시행자인 울산항만공사(UPA)는 다음 달부터 1년간 ‘사전타당성 검토 용역’에 착수하는 등 기획재정부 예비타당성조사와 국비 확보를 위한 객관적 근거를 마련할 방침이다.울산시 관계자는 “현지 정세가 안정되는 대로 일정을 다시 잡고, UPA 용역 등 국내 하부 인프라 행정 절차를 차질 없이 진행하겠다”고 밝혔다.울산 조원일 기자