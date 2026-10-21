‘유튜브·막말 논란’ 울산시 국감, 야당 의원 집단 퇴장으로 ‘파행’

세줄 요약 울산시 국감, 유튜브·막말 논란으로 여야 충돌

국민의힘, 시정 태도와 공적 자원 활용 집중 추궁

김상욱 시장 반박 속 의원들 집단 퇴장, 감사 중단

이미지 확대 울산시 제공

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21일 열린 국회 행정안전위원회의 울산시 대상 국정감사가 김상욱 울산시장의 개인 유튜브 방송과 과거 언행, 답변 태도를 둘러싼 여야 간 거센 공방 끝에 파행을 빚었다.국민의힘 소속 위원들이 김 시장의 시정 운영 방식과 태도를 집중적으로 추궁하자, 김 시장이 국정감사법상 감사 범위를 내세우며 맞서면서 결국 위원들이 집단 퇴장하는 사태가 벌어졌다.포문을 연 서명옥 국민의힘 의원은 김 시장의 과거 과격한 언행과 시의회 경시 태도를 강도 높게 비판했다.서 의원은 김 시장이 과거 유튜브 방송에서 언론사 관계자나 시의원을 향해 과격하고 비하하는 발언을 한 점을 지적하며, “시의회 회의 도중 유튜브 댓글을 달고 조롱거리로 삼는 등 행정가로서의 무게감을 보이지 못하고 있다”고 질타했다.또한 항만공사 통합 문제 등 지역 현안에 대해서도 소극적인 대처를 지적하며 정치적 중립과 시정 집중을 촉구했다.이에 대해 김상욱 시장은 현행법을 근거로 방어막을 쳤다. 김 시장은 “국정감사 및 조사에 관한 법률에 따라 지자체 감사 범위는 국가위임사무와 국비 지원 사업으로 한정돼 있다”며, “의원님의 질의 내용은 감사 대상에 해당하지 않아 어떤 답변을 드려야 할지 혼란스럽다”고 반박했다.뒤이어 마이크를 잡은 주호영 의원과도 팽팽한 신경전이 이어졌다.주 의원은 지자체장으로서 이례적인 개인 유튜브 운영용 겸직 신청을 꼬집으며, 시의 공적 자원이 사적 방송에 동원돼서는 안 된다고 경고했다. 더불어 최근 울산과 연고가 없고 특정 정치 성향을 띤 인사들을 대거 홍보대사로 위촉한 점을 지적하며 시민 화합 저해 우려를 제기했다.김 시장은 “국제정원박람회를 앞두고 홍보 역량을 고려한 위촉일 뿐, 이 역시 국감 대상이 아니다”라고 맞받았다. 이어 자신의 신상 의혹을 제기하는 주 의원을 향해 “무혐의가 나오면 문제를 제기한 쪽에서 정치적 책임을 져야 할 것”이라며 목소리를 높였다.주 의원이 “상대를 존중하고 겸손해야지 태도에 문제가 있다”고 질타했으나, 김 시장은 “국감장이 시장 개인에 대한 훈계의 장이 되어서는 안 된다”며 물러서지 않았다.결국 질의응답 내내 평행선을 달리던 양측의 갈등은 폭발했다.김 시장의 답변 태도에 격분한 국민의힘 의원들은 국감 중단을 요구하며 오전 11시 4분경 자리를 박차고 나갔다. 감사반장이 종합적인 답변을 당부하며 사태 수습을 시도했으나, 위원들의 집단 퇴장으로 이날 울산시 국정감사는 사실상 중단됐다.울산 조원일 기자