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중랑 어린이집 가족 모두 함께 ‘꿈나무 가족운동회’

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-10-21 14:19
입력 2026-10-21 14:19

20~22일까지 용마폭포공원에서
연령별 게임과 다양한 체험 운영

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류경기 중랑구청장이 지난 20일 용마폭포공원에서 열린 ‘꿈나무 가족운동회’에서 축사를 하고 있다. 중랑구 제공
류경기 중랑구청장이 지난 20일 용마폭포공원에서 열린 ‘꿈나무 가족운동회’에서 축사를 하고 있다.
중랑구 제공


서울 중랑구는 20일부터 사흘간 용마폭포공원에서 중랑구 어린이집 연합회 주관으로 ‘2026년 꿈나무 가족운동회’를 개최한다고 12일 밝혔다.

행사에는 지역 어린이집 아동과 학부모, 보육 교직원 등 3000여 명이 참여한다. 20일 가정어린이집연합회를 시작으로 21일 국공립어린이집연합회, 22일 민간어린이집연합회 순으로 진행되며, 날짜별 약 1000명이 함께한다.

주요 프로그램은 연령대별 게임과 조부모·학부모 대표가 참여하는 이색 게임을 비롯해 스포츠존, 신체 놀이 체험, 비눗방울 체험, 포토존 등으로 구성된다.

구는 안전한 행사 운영을 위해 중랑경찰서와 중랑소방서 등 관계 기관과 협력하고 행사 기간 안전관리 인력을 배치한다. 앞서 2일 행사장 사전 점검으로 위험 요소를 확인했으며 6일에는 안전관리 심의를 완료했다.

류경기 구청장은 “앞으로도 아이들이 다양한 경험을 쌓으며 건강하게 성장할 수 있도록 보육 현장의 목소리에 귀 기울이고 아이와 부모 모두가 안심할 수 있는 보육 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.

유규상 기자
세줄 요약
  • 중랑구, 용마폭포공원서 가족운동회 개최
  • 어린이집 아동·학부모 등 3000여 명 참여
  • 연령별 게임과 체험 부스, 이색 경기 운영
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