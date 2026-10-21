중랑 어린이집 가족 모두 함께 ‘꿈나무 가족운동회’

20~22일까지 용마폭포공원에서

연령별 게임과 다양한 체험 운영

이미지 확대 류경기 중랑구청장이 지난 20일 용마폭포공원에서 열린 ‘꿈나무 가족운동회’에서 축사를 하고 있다.

중랑구 제공

세줄 요약 중랑구, 용마폭포공원서 가족운동회 개최

어린이집 아동·학부모 등 3000여 명 참여

연령별 게임과 체험 부스, 이색 경기 운영

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서울 중랑구는 20일부터 사흘간 용마폭포공원에서 중랑구 어린이집 연합회 주관으로 ‘2026년 꿈나무 가족운동회’를 개최한다고 12일 밝혔다.행사에는 지역 어린이집 아동과 학부모, 보육 교직원 등 3000여 명이 참여한다. 20일 가정어린이집연합회를 시작으로 21일 국공립어린이집연합회, 22일 민간어린이집연합회 순으로 진행되며, 날짜별 약 1000명이 함께한다.주요 프로그램은 연령대별 게임과 조부모·학부모 대표가 참여하는 이색 게임을 비롯해 스포츠존, 신체 놀이 체험, 비눗방울 체험, 포토존 등으로 구성된다.구는 안전한 행사 운영을 위해 중랑경찰서와 중랑소방서 등 관계 기관과 협력하고 행사 기간 안전관리 인력을 배치한다. 앞서 2일 행사장 사전 점검으로 위험 요소를 확인했으며 6일에는 안전관리 심의를 완료했다.류경기 구청장은 “앞으로도 아이들이 다양한 경험을 쌓으며 건강하게 성장할 수 있도록 보육 현장의 목소리에 귀 기울이고 아이와 부모 모두가 안심할 수 있는 보육 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.유규상 기자