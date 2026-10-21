강동대 서석해 총장, 순천고서 ‘고전의 가치’ 특별강연···‘미래의 나침반’

‘101고전 융합 미래 통찰력’ 주제로 학생들과 소통

“고전 속 인류 지혜 바탕으로 미래 내다보는 통찰력 길러야”

이미지 확대 강동대학교 서석해 총장이 순천고등학교에서 ‘고전 101권에서 찾는 삶의 지혜와 미래의 방향’을 주제로 특별 강연을 하고 있다.

이미지 확대 서석해 강동대학교 총장과 범서우 부총장, 이수희 대외협력처장 등 대학 관계자들이 학생들에게 인사하고 있다.

이미지 확대 서석해 강동대 총장이 순천고등학교에서 ‘고전 101권에서 찾는 삶의 지혜와 미래의 방향’을 주제로 강연 하고 있다.

이미지 확대 서석해 강동대 총장이 순천고 학생들에게 ‘고전 101권에서 찾는 삶의 지혜와 미래의 방향’을 주제로 강연 하고 있다.

세줄 요약 순천고서 고전 가치·미래 통찰 특별강연 진행

서석해 총장, 고전과 진로 설계의 연결 강조

입시설명회 병행, 학생 20명에 장학금 전달

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“고전은 과거에 머물러 있는 지식이 아니라 수천 년간 축적된 인류의 경험과 지혜가 담긴 미래의 나침반입니다.”강동대학교 서석해 총장이 지역 명문고인 순천고등학교를 찾아 학생들에게 고전의 중요성과 미래 통찰력을 전하는 특별강연을 펼쳐 호응을 받았다.서 총장은 21일 순천고 학생들을 대상으로 ‘101고전 융합 미래 통찰력’을 주제로 특별강연과 함께 입시설명회를 진행했다. 이번 행사는 청소년들이 인류 문명사에 큰 족적을 남긴 고전을 통해 세상을 폭넓게 이해하고, 급변하는 미래 사회에서 자신만의 진로와 삶의 방향을 스스로 설계할 수 있는 융합적 사고 역량을 키워주기 위해 마련됐다.강동대는 최근 순천 금당고를 비롯해 전남 서부권 무안지역 등 전국의 고등학교를 직접 찾아가는 ‘101고전 찾아가는 특별강연’을 지속해서 이어오고 있다. 단순한 대학 홍보를 넘어 대학이 보유한 수준 높은 교육 콘텐츠를 고교 현장과 공유하고, 청소년들에게 진로에 대한 새로운 시각을 제공하겠다는 취지다.이날 서 총장은 문학·역사·철학·경제·과학 등 다양한 분야의 핵심 고전을 일상생활과 연계해 이해하기 쉽게 풀어나갔다. 성경과 불경을 비롯해 칸트의 ‘순수이성비판’, 사무엘슨의 ‘경제학’, 윌리엄 하비의 ‘혈액순환 연구’, 정약용의 ‘목민심서’, 데카르트의 ‘방법서설’ 등 인문·사회·자연과학을 넘나드는 고전 속 사상을 학생들의 삶과 연결해 소개해 큰 박수를 받았다.특히 서 총장은 복잡한 문제를 단계별로 해결하고, 철저한 검증을 통해 올바른 판단에 이르는 데카르트식 사고방식 등을 예로 들며 고전의 지혜가 현대 사회의 문제 해결에도 유용하게 활용될 수 있음을 강조했다.서 총장은 “고전을 단순히 오래된 책이나 입시용 교양 도서로 바라보는 시각에서 벗어나야 한다”며 “고전을 통해 세상을 바라보는 자신만의 기준을 세우고, 향후 어떤 분야에 진출하더라도 사람과 사회를 깊이 이해하는 통찰력 있는 인재로 성장하길 바란다”고 당부했다.이날 행사에는 강동대 범서우 수석부총장을 비롯해 이수희 대외협력처장, 이상철 산학협력처장 등 주요 보직 교수진이 함께 방문해 진로·진학 정보 제공을 위한 입시설명회도 병행했다. 대학의 교육 환경과 학과별 특성, 취업 연계 프로그램 등 실질적인 진학 정보를 상세히 안내했다.이번 프로그램은 인문학적 소양을 넓히는 특강과 구체적인 입시 정보를 하나로 결합해, 기존의 일방적인 대학 홍보 방식과 차별화된 진로 지원 모델을 제시했다는 평가를 받았다.한편 대학 측은 고전 해석 문제를 통해 정답을 맞힌 학생 20명에게 소정의 장학금과 선물을 전달하고 격려했다.순천 최종필 기자