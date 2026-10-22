인천 노인일자리 대기자 4년 새 4.1배…증가율 전국 1위

2022년 3589명→올해 1만4718명…310% 급증

허종식 의원 “수요 높은 맞춤형 일자리 발굴해야”

이미지 확대 허종식 더불어민주당 의원. 의원실 제공

세줄 요약 대기자 1만4718명, 4년 새 4.1배 증가

신청자 급증 대비 참여 인원 부족, 대기율 20.1%

역량활용사업 대기율 41.2%, 맞춤형 확대 필요

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노인일자리 사업에 신청하고도 일자리를 배정받지 못한 인천 노인이 4년 새 4배 이상 늘어난 것으로 나타났다. 일자리를 원하는 노인은 급증하고 있지만 공급이 이를 따라가지 못하면서 신청자 5명 중 1명은 대기하고 있는 것이다.22일 더불어민주당 허종식 의원(인천 동미추홀갑)이 한국노인인력개발원으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 7월 기준 인천의 3대 노인일자리 사업 대기자는 1만4718명으로 집계됐다.2022년 3589명에서 4.1배(310.1%) 증가한 것으로, 전국 17개 시도 가운데 증가율이 가장 높았다. 같은 기간 전국 평균 증가율 134.1%의 2.3배에 달한다.인천의 노인일자리 신청자는 올해 7월까지 7만3102명으로 지난해 연간 신청자 7만568명을 이미 넘어섰다. 반면 참여 인원은 5만8384명으로 지난해 6만2769명보다 4385명 적었다.이에 따라 대기율은 2022년 6.1%에서 올해 20.1%로 높아져 전국 평균 16.6%를 웃돌았다.특히 어르신들의 경력과 전문성을 활용하는 노인역량활용사업의 일자리 부족이 두드러졌다. 인천 신청자 1만6672명 가운데 6873명이 일자리를 배정받지 못해 대기율이 41.2%에 달했다. 전국 평균 32.9%보다 8.3%포인트 높은 수준이다.지역별로는 서구의 역량활용사업 대기율이 54.4%로 가장 높았고, 부평구 48.1%, 계양구 47.9%, 남동구 44.7%, 연수구 43.0% 순이었다.전체 노인일자리 대기자 역시 서구가 3185명으로 가장 많았으며 남동구 2829명, 부평구 2596명, 미추홀구 2천244명이 뒤를 이었다.노인일자리 참여자의 안전관리 문제도 드러났다. 올해 7월까지 인천에서 발생한 노인일자리 관련 안전사고는 115건으로, 이 가운데 골절 사고가 59건(51.3%)을 차지했다. 사망사고도 1건 발생했다.인천의 65세 이상 인구는 지난 8월 기준 60만5450명으로 전체의 19.7%를 차지했다. 내년에는 고령인구 비율이 20%를 넘어 초고령사회에 진입할 것으로 전망된다.허 의원은 “인천은 초고령사회 진입을 앞두고 노인일자리 수요가 구조적으로 늘 수밖에 없다”며 “예산과 일자리 공급을 확대하고 수요가 높은 노인역량활용사업 등 맞춤형 일자리를 적극 발굴해야 한다”고 강조했다.강남주 기자