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여수시, 스포츠·공연 돔구장 유치 나서

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류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-10-22 14:50
입력 2026-10-22 14:50

여수 세계박람회장 일대에 2만석 ‘중규모’ 돔구장 건립 제안

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여수시가 복합 돔구장 유치를 추진하고 있는 여수세계박람회장.
여수시가 복합 돔구장 유치를 추진하고 있는 여수세계박람회장.


전남광주특별시와 여수시가 스포츠 경기와 문화 공연을 열 수 있는 복합 돔구장 유치에 나섰다.

22일 여수시에 따르면 문화체육관광부는 전국 광역지방자치단체와 공공기관을 대상으로 4만석 이상 대규모와 2만∼4만석 규모의 중형 돔구장 등 2곳의 건립 후보지를 공모하기로 했다.

이에 전남광주특별시와 여수시는 건립 계획 등을 협의해 오는 28일까지 유치의향서, 12월 8일까지 제안서를 접수할 예정이다.

현재 부산, 충북(오송), 충남(천안), 경기(수원·화성·광명·파주·부천), 대구, 경북(영천) 등 상당수 지자체가 유치 움직임을 보이고 있다.

여수시는 세계박람회장 국제관을 중심으로 한 여수광양항만공사 소유 부지 7만2000㎡에 1조2000억원을 투입해 스포츠와 공연 복합형의 2만석 규모 돔구장을 건립하는 방안을 구상하고 있다.


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여수시 관계자는 “여수세계박람회장은 한려해상국립공원을 배경으로 기차역과 여객선터미널, 호텔 등 기반 시설을 갖춰 관람객들에게 다양한 매력을 더할 수 있는 곳”이라며 “오는 28일 유치의향서를 제출하고 단기 용역을 거쳐 구체적인 규모와 시설 계획 등을 마련해 제안서를 제출하겠다”고 말했다.

여수 류지홍 기자
세줄 요약
  • 문체부 돔구장 공모에 여수시 유치 참여
  • 박람회장 부지 7만2000㎡ 활용 검토
  • 2만석 규모 복합 돔구장 조성 구상
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