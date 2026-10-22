여수시, 스포츠·공연 돔구장 유치 나서

여수 세계박람회장 일대에 2만석 ‘중규모’ 돔구장 건립 제안

이미지 확대 여수시가 복합 돔구장 유치를 추진하고 있는 여수세계박람회장.

세줄 요약 문체부 돔구장 공모에 여수시 유치 참여

박람회장 부지 7만2000㎡ 활용 검토

2만석 규모 복합 돔구장 조성 구상

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남광주특별시와 여수시가 스포츠 경기와 문화 공연을 열 수 있는 복합 돔구장 유치에 나섰다.22일 여수시에 따르면 문화체육관광부는 전국 광역지방자치단체와 공공기관을 대상으로 4만석 이상 대규모와 2만∼4만석 규모의 중형 돔구장 등 2곳의 건립 후보지를 공모하기로 했다.이에 전남광주특별시와 여수시는 건립 계획 등을 협의해 오는 28일까지 유치의향서, 12월 8일까지 제안서를 접수할 예정이다.현재 부산, 충북(오송), 충남(천안), 경기(수원·화성·광명·파주·부천), 대구, 경북(영천) 등 상당수 지자체가 유치 움직임을 보이고 있다.여수시는 세계박람회장 국제관을 중심으로 한 여수광양항만공사 소유 부지 7만2000㎡에 1조2000억원을 투입해 스포츠와 공연 복합형의 2만석 규모 돔구장을 건립하는 방안을 구상하고 있다.여수시 관계자는 “여수세계박람회장은 한려해상국립공원을 배경으로 기차역과 여객선터미널, 호텔 등 기반 시설을 갖춰 관람객들에게 다양한 매력을 더할 수 있는 곳”이라며 “오는 28일 유치의향서를 제출하고 단기 용역을 거쳐 구체적인 규모와 시설 계획 등을 마련해 제안서를 제출하겠다”고 말했다.여수 류지홍 기자