전남광주특별시, ‘상인의 날’ 상생도약 결의

통합 후 첫 상인의 날…공동 비전 선포·유공자 표창 등 진행

이미지 확대 민형배 전남광주특별시장이 26일 여수박람회장에서 열린 ‘제5회 전남광주 상인의 날 행사’에서 표창을 수여하고 기념촬영을 하고 있다.

세줄 요약 상인의 날 개최, 1300여 상인 상생 결의

전통시장·골목상권 동반 성장 비전 선포

표창·상인상·화합행사로 참여와 격려

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전남광주특별시는 26일 여수세계박람회장 디지털갤러리에서 전남광주 상인 1300여명이 참석한 가운데 ‘제5회 전남광주특별시 상인의 날’ 행사를 열고 지역 상권의 상생과 공동 발전을 다짐했다.민형배 전남광주특별시장과 송형곤 특별시의회 의장, 주철현 국회의원, 서영학 여수시장, 김기태 광주전남지방중소벤처기업청 전남동부사무소장, 이충환 전국상인연합회장, 한승주 전남상인연합회장, 민경본 광주상인연합회장 등이 참석한 이번 행사는 공동 비전 선포를 통해 전통시장과 골목상권의 동반 성장 의지를 밝혔다.행사는 장터유랑단의 ‘큰깃발놀이’를 시작으로 유공자 표창과 자랑스러운 전남·광주 상인상 수여, 비전 선포식 등으로 진행됐다.비전 선포식에서는 전남·광주 통합을 계기로 전통시장과 골목상권 경쟁력을 높이고, 양 지역 상인 간 교류와 협력을 확대해 지역경제에 활력을 불어넣겠다는 의지를 다졌다.또 전통시장과 지역 상권 활성화에 기여한 상인·관계자 20명과 단체에 특별시장 표창을 수여하고, 전남광주특별시의회 의장과 정부 부처 장관 표창도 전달했다.특히 전남·광주 상인 각 1명에게 ‘자랑스러운 전남·광주 상인상’을 수여해 지역 상권 발전에 기여한 공로를 격려했다.이와 함께 ‘추억의 장터 운동회’, 장터유랑단 공연, ‘장터스타탄생’ 노래자랑 등 상인이 직접 참여하는 화합 프로그램이 펼쳐졌다.행사장에는 상인을 위한 건강 상태 확인 코너와 ‘2026 여수세계섬박람회’ 기념품 판매 부스도 운영됐다.전남광주특별시는 앞으로 전통시장 시설현대화와 주차 환경 개선, 특성화시장 육성, 상권 활성화, 화재·안전관리, 상인 조직 역량 강화 등 현장에서 체감할 수 있는 지원사업을 지속 추진할 계획이다.민형배 시장은 “전남과 광주의 상인이 한 가족이 돼 처음 함께하는 상인의 날이라는 점에서 올해 행사는 더욱 특별한 의미가 있다”며 “지역경제 현장에서 삶과 공동체를 지켜온 상인이 새로운 성장동력이 되도록 든든하게 뒷받침하겠다”고 말했다.여수 류지홍 기자