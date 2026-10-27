영암군, 재생에너지 집적화단지 사업 속도

재생에너지 집적화단지 사업 예정 부지 토지소유자 간담회 개최

주민 권익 보호와 사업 시행자 공개 모집, 주민 이익공유 확대 우선

이미지 확대 영암군이 23일 삼호읍행정복지센터에서 재생에너지 집적화단지 사업 예정 부지 토지소유자 간담회를 하고 있다.

세줄 요약 삼호읍 미암 간척지 2GW급 단지 조성 추진

토지소유자 간담회 열고 추진 동의서 확보

주민 권익 보호와 이익공유 확대 방안 논의

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전남광주특별시 영암군이 23일 삼호읍행정복지센터에서 재생에너지 집적화단지 사업 예정 부지 토지소유자 간담회를 개최했다.영암군은 지역에서 생산한 에너지를 지역에서 쓰는 지산지소(地産地消), 발전 이익을 주민과 공유하는 에너지기본소득 등을 실현하기 위해 삼호읍 미암 간척지 약 1700만㎡ 부지에 2GW 이상 규모의 재생에너지 집적화단지 조성을 추진하고 있다.이날 간담회에서는 집적화단지 추진 방향으로 지자체 주도 입지 발굴 및 사업계획 수립과 토지소유자 및 지역 주민의 권익 보호, 사업 시행자 공개 모집·선정 및 주민 이익공유 확대 등을 논의했다.특히 개별 사업자의 경쟁적 부지 확보와 불공정 계약 등으로 인한 피해를 예방하고 계획 개발이 속도를 낼 수 있도록 지자체 주도의 사업을 추진할 방침이다.이와 함께 집적화단지 지정 이후 사업 시행자 선정 과정에서는 기후부와 협의해 사업 수행 능력과 재무 건전성, 주민 참여 및 이익공유 계획 등을 종합 검토할 계획이다.영암군은 이날 참석자 질의응답과 의견 수렴 등을 거쳐 토지 소유자들의 집적화단지 추진동의서도 받았다.이 동의서는 향후 집적화단지 지정 신청, 관계기관 협의 자료로 활용된다.영암군은 이번 동의서가 기존 임대차계약의 해지·변경, 토지 사용 및 공사 승낙 등이 아니라는 점과 함께 구체적 토지 이용과 계약 조건은 추후 사업시행자 선정 시 별도로 협의할 사항이라고 설명했다.영암군은 앞으로 집적화단지 주민 참여 이익공유 재원을 검토해 에너지 기본소득 주민 참여 수익과 에너지 복지사업 등으로 연결하는 등 사업을 구체화해 나갈 예정이다.우승희 영암군수는 “재생에너지 집적화단지는 영암의 풍부한 빛과 바람을 군민의 소득과 지역경제 활력으로 연결하는 사업”이라며 “토지소유자와 주민의 의견을 충분히 듣고, 투명하게 사업시행자를 선정해 군민이 가장 큰 이익을 누릴 수 있도록 추진하겠다”고 밝혔다.영암 류지홍 기자