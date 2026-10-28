꽃길 걷고 숲에서 쉬고…광명 가학산에 1만평 수목원

광명 첫 전시온실 ‘학온재’ 등 5개 테마 공간
맨발 산책로·사계정원 갖춰…입장료 무료
경기 광명시 가학산에 전시온실과 사계정원, 맨발 산책로 등을 갖춘 수목원이 문을 열었다.
시는 28일 가학산 근린공원 내 사계정원에서 ‘가학산 수목원’ 개장식을 열고 운영에 들어갔다고 밝혔다.
가학산 근린공원 동측 부지 3만 2820㎡(약 9900평)에 조성된 수목원에는 총사업비 120억원이 투입됐다. 시 최초의 전시온실인 ‘학온재’를 비롯해 환영의 정원, 사계정원, 도담도담숲, 이끼원 등 5개 테마 공간으로 꾸며졌다.
수목원의 대표 시설인 학온재는 지중해풍 전시온실로, 교목 23주와 관목·초화류 1844주를 심어 이국적인 식물 경관을 연출했다. 2층에는 식물을 감상하며 쉴 수 있는 카페테리아도 마련됐다.
학온재와 연결된 사계정원은 노란색을 주제로 조성됐다. 잔디광장 중앙에는 조각가 유영호 작가의 작품 ‘월드 미러(World Mirror)’가 설치돼 자연과 예술을 함께 감상할 수 있다.
수목원 입구 환영의 정원은 보랏빛 꽃과 벽천으로 꾸며졌으며, 도담도담숲에는 요정집과 통나무집이 어우러진 산책로와 맨발 걷기 공간이 들어섰다. 수목원 끝자락의 이끼원에서는 다양한 이끼와 나무가 어우러진 숲의 경관을 즐길 수 있다.
수목원 입장료는 무료다. 야외 정원은 상시 개방하며 전시온실 학온재와 카페테리아는 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다.
시는 광명동굴과 소하문화공원으로 이어지는 자연문화벨트를 조성해 수목원을 지역 관광거점으로 육성할 계획이다.
박승원 시장은 “가학산 수목원이 시민에게는 일상 속 쉼을, 광명에는 자연과 공존하는 도시의 가치를 더할 것”이라며 “시민들이 일상 가까이에서 자연을 누릴 수 있도록 정원문화를 확산하고 탄소중립을 실천하는 광명을 만들겠다”고 말했다.
강남주 기자
세줄 요약
- 가학산 근린공원에 수목원 개장
- 전시온실·사계정원 등 5개 테마 조성
- 무료 개방으로 휴식·관광 거점 기대
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