위례선 트램, 공사 97% 끝났지만…연내 개통 무산

서울시 “내년 상반기 개통 일정 발표”

이미지 확대 시운전 중인 위례선 트램 위례선에서 트램 정거장 연동시험이 진행 중인 모습.

서울시 제공

세줄 요약 공정률 97%에도 안전 절차 미완료로 개통 지연

보행자·차량 혼용 구간 안전시설 추가 검토

내년 3월 진단 후 상반기 개통 일정 확정 목표

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올해 12월로 예정됐던 위례선 트램(노면전차) 개통이 내년으로 미뤄진다. 트램이 보행자나 자동차와 운행 공간을 공유하는 만큼 안전을 확보하기 위한 추가 시설 설치 등을 검토하기 위해서다.28일 서울시는 위례선 트램을 개통하기 위해 교통시설안전진단 등 절차를 진행 중이라고 밝혔다. 시는 내년 3월까지 안전진단을 마치고 서울경찰청 교통안전심의 결과에 따라 내년 상반기에 개통 일정을 확정한다는 목표다.위례선은 지하철 5호선 마천역에서 8호선·수인분당선 복정역과 8호선 남위례역으로 연결되는 총연장 5.4㎞ 노면 전차다. 정거장 12곳과 차량기지 1곳을 갖추고 차량 8편성을 운행할 예정이다. 국내 최초 공중 전차선 없이 차량 지붕에 탑재된 배터리로 운행하는 무가선 방식이다.위례선은 당초 2025년 9월 개통을 목표로 했지만, 올해 8월과 올해 12월 등으로 개통을 연기한 바 있다. 이번에는 심의 결과에 따라 보행자 차단기나 트램 운영 속도 조정 등 필요한 보안 조치나 시험 운행에 걸리는 시간이 달라지기에 개통 일정도 확정하지 못했다.공사는 97%까지 진행됐지만, 트램 주행 구간의 법적 지위나 교통안전 시설 기준 등이 미비한 탓에 관계 기관과 의견 차이가 컸다. 사고 발생 시 트램 운전자에 대해 차량처럼 특례를 적용하는 법안도 마련되지 않았다. 위례선은 전체 구간 중 1.2㎞가 보행자 혼용 구간이고 일반 도로 교차로 13곳에서는 자동차·보행자와 동선을 공유한다.시는 지난달 국토부 대도시권광역교통위원회(대광위) 갈등 조정 결과에 따라 교통시설안전진단을 실시한 뒤 교통안전심의를 진행하기로 했다. 시는 개통 지연을 줄이기 위해 관계 기관과 협의 등을 추진할 계획이다. 대광위에 서울경찰청 등이 참여하는 협의체(TF) 구성을 요청하고 안전진단 단계부터 쟁점을 사전에 조율할 예정이다.임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 “국내 최초 트램 도입에 따른 안전 확보와 법·제도 정비 과정에서 개통이 지연돼 시민들께 송구하다”며 “남은 안전 절차를 신속하고 철저하게 이행해 개통 지연을 최소화하겠다”고 말했다.김주연 기자