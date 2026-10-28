전남광주특별시·기후부, 재생에너지 규제혁신 나선다

태양광 이격거리 등 규제 완화·인허가 장애요인 개선해 산업 활성화

이미지 확대 민형배 전남광주특별시장이 28일 웨스틴조선 서울에서 열린 ‘2026 APAC 재생에너지 매칭포럼’에서 기후에너지환경부, 담양군, 곡성군, 화순군, 해남군, 영암군, 무안군, 함평군, 장성군, 신안군과 ‘RE100 산업생태계 구축을 위한 규제혁신’ 업무협약을 체결하고 있다.

세줄 요약 전남광주특별시·기후부, 9개 군과 규제혁신 협약 체결

태양광 이격거리 완화·인허가 개선 등 추진

서남권 반도체클러스터 RE100 기반 마련

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전남광주특별시와 기후에너지환경부가 전남광주 9개 군과 재생에너지 산업 확대를 가로막는 규제를 풀고, RE100 산업 생태계 구축에 속도를 낸다.전남광주특별시와 기후에너지환경부는 28일 웨스틴 조선 서울에서 열린 ‘2026 아시아태평양(APAC) 재생에너지 매칭포럼’에서 담양·곡성·화순·해남·영암·무안·함평·장성·신안군과 ‘RE100 산업생태계 구축을 위한 규제혁신 업무협약’을 체결했다.이날 협약식에는 민형배 특별시장, 안세진 기후에너지환경부 에너지전환정책실장, 조상래 곡성군수, 임지락 화순군수, 우승희 영암군수, 이남오 함평군수, 김한종 장성군수, 김태성 신안군수, 이정국 담양 부군수, 김병성 해남 부군수, 김병중 무안 부군수 등이 참석했다.이번 협약은 지난 27일 기업재생에너지재단, 한국농어촌공사, 앰코와 맺은 기업 RE100 업무협약에 이어 서남권 반도체클러스터 등에 필요한 재생에너지를 안정적으로 공급할 기반을 마련하기 위한 것이다.협약에 따라 기관들은 ▲정부 3대 메가프로젝트에 필요한 재생에너지 공급기반 조성 ▲태양광 이격거리 등 재생에너지 규제 완화와 개발행위허가 등 인허가 장애요인 개선 ▲재생에너지 적합 입지 발굴과 계획 입지 조성 ▲발전시설·기업 입지·전력인프라 연계 ▲국내외 기업의 RE100 이행과 지역 투자 지원 ▲주민 참여·지역 소득 창출형 사업모델 확산 등에 협력한다.기관별로 기후에너지환경부는 재생에너지 확대와 전력인프라 연계 등 공급망 구축을 위한 정책·제도를 지원하고 전남광주특별시는 인허가 지원과 재생에너지·전력인프라 연계, 참여 군의 발전단지·산업단지 기업 유치 등 광역 차원의 협력을 맡는다.9개 군은 태양광 이격거리 등 규제 완화에 협력하고 인허가 지원, 계획 입지 발굴, 주민 상생 협력을 추진한다.민형배 전남광주통합특별시장은 “기업이 RE100을 이행하려면 재생에너지를 제때, 충분히 확보할 수 있어야 한다”며 “정부와 9개 군과 함께 규제와 인허가 장벽을 낮춰 서남권 반도체 클러스터의 성공을 재생에너지로 뒷받침하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자