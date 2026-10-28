여수시, 11월 여수엔 여행 할인 행사 추진

음식점 15%와 관광지 30%, 숙박시설 최대 3만원 등 혜택 제공

이미지 확대 ‘2026 여수엔 여행가는 달 할인 프로모션’ 홍보물.

세줄 요약 11월 ‘여수엔’ 여행 할인 프로모션 추진

음식점·관광지·숙박 등 11종 혜택 제공

불꽃축제 AR 이벤트로 포인트 적립 운영

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전남광주 여수시가 가을 여행 수요 확대와 지역 관광 활성화를 위해 스마트관광 통합플랫폼 ‘여수엔’을 활용한 할인 및 지역축제 연계 이벤트를 운영한다.먼저 11월 한 달간 ‘2026 여수엔 여행가는 달 할인 프로모션’을 진행한다.여수엔 회원에게 총 11장의 할인쿠폰을 제공하며, 음식점 15%, 관광지 30%, 특산품 10%, 짐 배송 50% 할인과 주차장 무료 이용 등 다양한 혜택을 마련했다.특히 숙박시설은 선착순 200명에게 최대 3만원의 할인 혜택을 제공한다.쿠폰은 여수엔 앱에서 발급받을 수 있으며, 앱을 통한 사전 예약과 결제가 가능한 가맹점에서 사용하면 된다.서비스별 할인 한도와 이용 조건은 앱에서 확인할 수 있다.이와 함께 10월 31일 열리는 ‘2026 여수밤바다 불꽃축제’에서는 증강현실(AR)을 활용한 이벤트를 진행한다.행사장 일원에서 여수엔 앱으로 오동이·장군이·다섬이 캐릭터를 찾아 수집하면 최대 2000포인트를 받을 수 있으며 적립된 포인트는 앱에서 결제 시 현금처럼 사용할 수 있다.시는 이번 프로모션과 축제 연계 이벤트가 관광객들의 여행 부담을 줄이고, 음식점과 숙박시설 등 지역 가맹점 이용을 늘려 지역 상권에도 활력을 불어넣을 것으로 기대했다.시 관계자는 “가을을 맞아 여수를 찾는 관광객들이 ‘여수엔’을 통해 다양한 할인과 축제의 즐거움을 누리길 바란다”며 “앞으로도 관광객들이 체감할 수 있는 다양한 혜택과 참여형 콘텐츠를 확대해 체류형 관광 활성화에 힘쓰겠다”고 말했다.여수 류지홍 기자