현대차 울산공장, 체육대회 대신 ‘팀워크’로 지역상권 살리기에 나서

대규모 체육대회 대신 소규모 ‘팀워크 활동’ 도입

울산공장 활동비 12억원, 지역 내 소비 의무화

이미지 확대 현대차 울산공장 직원들이 팀워크 활동으로 울산 태화강에서 도심 수상 레저인 카약 체험을 하고 있다. 현대차 울산공장 제공

세줄 요약 대규모 체육대회 폐지, 팀워크 활동 전환

직원 3만명에 12억원 지원, 자율 기획 확대

사용처 지역 제한으로 울산 상권 활성화 기대

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현대자동차 울산공장이 기존 사업부 단위의 대규모 체육대회를 폐지하고, 자율적인 팀 단위 소규모 ‘팀워크 활동’을 도입해 지역 경제 활성화에 앞장서고 있다.29일 현대차에 따르면 올해 사내 체육활동 지원 제도를 개편하며 기존 ‘체육활동 지원금’의 명칭을 ‘팀워크 활동비’로 변경했다.울산공장은 기존 대규모 행사 대신 11월까지 팀별 자율 프로그램을 진행하며, 울산공장 직원 3만명에게 1인당 4만원씩 총 12억원의 활동비를 지원한다.직원들이 직접 의견을 모아 기획하다 보니 활동 내용도 한층 다채로워졌다. 태화강 도심 수상 레저인 ‘카약 체험’을 비롯해 ‘바닷길 트레킹’, ‘강변 플로깅’ 등 자연 친화적 활동이 대표적이다.가장 돋보이는 부분은 활동비 사용처를 지역 내로 제한한 점이다. 현대차는 지역 자금 유출을 막기 위해 활동비 사용처를 울산·부산·경남 지역으로 제한했다.실제 배정된 활동비 12억원 대부분이 울산 지역에서 소비되어 침체된 지역 상권에 활력을 불어넣을 전망이다.현대차 관계자는 “달라진 직원들의 눈높이에 맞춰 팀워크 활동을 자율적이고 유연하게 바꾸자 사내 호응이 매우 높다”며 “건강한 조직문화를 만드는 동시에 사내 복지 제도가 지역 소상공인에게도 실질적인 도움이 되도록 상생 노력을 지속해서 이어가겠다”고 말했다.울산 조원일 기자