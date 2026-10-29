울산시, ‘2026 코리아 그랜드 페스티벌’ 연계 최대 23% 파격 환급 혜택 제공

세줄 요약 울산시, 소비축제 연계 특별 환급 행사 추진

울산페이 결제 시 최대 23% 환급 혜택 제공

울산몰·울산페달 쿠폰 지급으로 이용 촉진

이미지 확대 울산시 제공

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울산시는 전국적인 소비 축제인 ‘2026 코리아 그랜드 페스티벌’ 개최를 맞아 다음 달 1일부터 15일까지 ‘울산페이 특별 할인’과 ‘울산페달·울산몰 소비진작행사’ 행사를 추진한다고 29일 밝혔다.‘2026 코리아 그랜드 페스티벌’은 10월 29일부터 11월 15일까지 이어지는 범국가적 행사로, 시는 시민들에게 파격적인 할인 혜택을 제공한다.행사 기간 내 울산페이로 결제하는 이용자는 기존 환급 혜택 13%에 5%가 추가된 총 18%의 환급을 받을 수 있다.월 한도는 50만원으로 책정됐으며, 준비된 예산이 소진될 경우 행사는 조기 종료될 수 있다.특히 지역 내 착한가격업소에서 울산페이를 사용하거나 공공 배달·쇼핑앱인 울산페달 및 울산몰을 이용할 경우 5%의 환급 혜택이 추가로 얹어져 이용자는 최대 23%까지 환급받는 효과를 누릴 수 있다.이와 함께 울산페달과 울산몰의 이용 활성화를 위한 할인쿠폰 지급 행사도 동시 진행된다.행사 기간 중 울산페이 마케팅(판촉) 수신에 동의한 회원에게는 울산몰 1만원, 울산페달 7000원 상당의 할인쿠폰이 각각 지급된다.해당 쿠폰은 앱을 통해 선착순으로 내려받을 수 있으며 1인 1매 한정으로 2만원 이상 결제 시 사용할 수 있다.시는 이번 특별 할인 및 쿠폰 행사가 고물가로 인한 시민들의 장바구니 물가 부담을 덜고, 지역 내 소비를 촉진해 소상공인의 매출 증대와 골목상권 활성화로 이어질 것으로 전망하고 있다.시 관계자는 “시민들의 적극적인 참여가 지역경제 회복의 가장 큰 원동력이 될 것”이라며 “울산페이와 울산페달, 울산몰을 통한 착한 소비로 지역 소상공인들에게 든든한 힘을 보태주시길 당부드린다”라고 말했다.울산 조원일 기자