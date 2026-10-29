용산구, 10·29 이태원 참사 4주기에 ‘조용한 추모’

민선 9기 첫 추모일…별도 행사 없이 헌화·묵념

김경대 구청장 “핼러윈 기간 시민 안전 최우선”

이미지 확대 용산구, 10·29 이태원 참사 추모 김경대 서울 용산구청장과 구청 공무원들이 10·29 이태원 참사 4주기인 29일 아침 참사 현장을 찾아 희생자들을 추모하고 있다.

용산구 제공

서울 용산구는 10·29 이태원참사 4주기인 29일 아침 맞아 참사 현장을 찾아 희생자들을 추모했다고 밝혔다.

이날 추모는 민선 9기 출범 이후 처음 맞는 참사 주기를 기리는 자리다.

김경대 구청장을 비롯해 부구청장과 국장 등 간부공무원들이 함께했다. 별도의 공식 행사나 의전 없이 희생자들에게 헌화하고 묵념하며 추모의 뜻을 전했다.

구는 이번 추모를 통해 시간이 흘러도 참사의 아픔을 잊지 않고 희생자들을 기억하고, 유가족들에게 위로의 마음을 전하는 데 뜻을 모았다.

다시는 같은 비극이 반복되지 않도록 시민의 생명과 안전을 지키는 책임도 되새겼다.

이번 핼러윈 기간 이태원 일대에 방문객이 집중될 것으로 예상되는 만큼, 구는 인파 밀집에 따른 안전사고 예방과 현장 안전관리에도 각별한 주의를 기울일 방침이다.

김경대 구청장은 “10·29 이태원참사로 희생되신 분들의 명복을 빌며, 유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 “4년이라는 시간이 흘렀지만 그날의 아픔을 잊지 않고, 희생자 한 분 한 분을 기억하겠다”고 말했다.

이어 “희생자들을 기억하고 피해자들의 아픔을 헤아리는 마음을 시민의 생명과 안전을 지키는 책임으로 이어가겠다”며 “다가오는 핼러윈 기간에도 시민들이 안심할 수 있도록 현장 안전관리에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

세줄 요약 용산구, 이태원참사 4주기 현장 추모

별도 행사 없이 헌화·묵념으로 뜻 전달

핼러윈 기간 인파 안전관리 강화 방침

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용산구는 앞으로도 10·29 이태원참사 희생자들을 기억하고, 시민의 생명과 안전을 최우선으로 하는 지역사회를 만들어 나갈 방침이다.김주연 기자