호반장학재단, 시흥시인재양성재단에 장학기금 5000만원 기탁

세줄 요약 호반장학재단, 시흥시인재양성재단에 5000만원 기탁

시흥지역 학생 학업 지원·지역인재 육성 목적

기탁식 참석자 7명, 지역사회 나눔 의지 확인

이미지 확대 호반장학재단 장학기금 전달식에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 시흥시 제공

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호반장학재단이 시흥지역 학생들의 학업과 성장을 지원하기 위해 장학기금 5000만원을 기탁했다.시흥시인재양성재단은 지난 29일 시청 시장실에서 호반장학재단으로부터 장학기금을 전달받았다고 30일 밝혔다. 기탁금은 시흥시 학생들의 학업 지원과 지역인재 육성을 위한 장학사업에 쓰인다.기탁식에는 임병택 시흥시인재양성재단 이사장과 호반장학재단 사무국장 등 관계자 7명이 참석했다.호반장학재단 관계자는 “지역인재들이 꿈을 키우고 미래를 준비하는 데 작은 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.임 이사장은 “지역 학생들을 위한 뜻깊은 나눔에 감사드린다”며 “기탁금이 학생들의 성장과 미래를 뒷받침하는 장학사업에 소중히 쓰일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.강남주 기자