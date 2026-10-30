인천공항 발권시스템 잇단 장애…중국 항공사 승객 1200명 대기

세줄 요약 ARINC 네트워크 장애로 글로벌 체크인 시스템 불안정

중국 항공사 트래블스카이 장애로 수기 발권 전환

대기 승객 약 1200명, 일부 항공편 2시간 지연

이미지 확대 30일 인천국제공항 항공사 네트워크에서 일부 장애가 발생해 항공사 3곳이 발권을 중단하면서 승객들이 발권을 기다리고 있다. 연합뉴스

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인천국제공항에서 항공사들이 사용하는 네트워크와 발권시스템에 장애가 잇따라 발생해 탑승 수속이 지연되는 등 이용객들이 불편을 겪고 있다.30일 인천국제공항공사에 따르면 이날 오전 4시 30분쯤 미국 에어링크(ARINC)의 네트워크 문제로 글로벌 체크인 시스템에 일시적인 장애가 발생했다.이 네트워크는 항공사들이 발권과 수하물 처리 등에 사용하는 시스템을 연결한다. 장애가 간헐적으로 발생하면서 제1여객터미널 항공사 8곳과 제2여객터미널 항공사 5곳 등 모두 13개 항공사가 탑승권 발급에 어려움을 겪었다.ARINC 네트워크 장애는 복구됐으나 낮 12시쯤부터 중국남방항공·중국동방항공·중국국제항공이 사용하는 발권시스템 ‘트래블스카이’(TravelSky)에 추가 장애가 발생했다.제1여객터미널을 이용하는 이들 항공사는 전산 발권에 차질을 빚으면서 수기로 탑승 수속을 진행하고 있다. 일부 항공편에 대해서는 출발이 2시간가량 지연된다고 승객들에게 안내하고 있는 것으로 파악됐다.발권이 지연되면서 체크인 카운터 앞에는 긴 대기 줄이 생겼으며 일부 승객이 항의하는 등 혼란도 빚어졌다. 이날 오후 공사가 현황을 파악한 시점에 공항 내 대기 승객은 약 1200명으로 집계됐다.공사는 여객 대기열을 확보하고 출국장 보안검색 인력을 확충하는 한편, 법무부에 심사인력 추가 투입을 요청하겠다고 했다. 또 현장 안내인력 50여명을 추가 배치해 대기 및 지연 승객의 불편을 최소화하겠다고 설명했다.강남주 기자