“강북구민은 고향사랑기부제 하시고 상품권도 받아가세요”

10만원 이상 기부 개인 추첨해 3만원 상품권

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세줄 요약 강북구, 고향사랑기부제 참여자 대상 이벤트 진행

10만원 이상 기부자 33명 추첨, 상품권 지급

기부금, 복지·예술·보건·공동체 사업에 활용

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서울 강북구는 고향사랑기부제 참여자를 대상으로 11월 2일부터 12월 28일까지 기부 이벤트(포스터)를 진행한다고 2일 밝혔다.고향사랑기부제는 주민등록상 주소지를 제외한 자신의 고향 등 지방자치단체에 기부하면 세액공제와 답례품을 받을 수 있는 제도다. 연말정산 시 기부금 10만원까지 전액 세액공제를 받을 수 있다.구는 이벤트 기간 중 강북구에 10만원 이상 기부한 개인을 대상으로 참여자 가운데 추첨을 통해 33명에게 신세계 모바일 상품권 3만원권을 지급할 예정이다. 당첨자는 29일 강북구청 홈페이지에서 발표하며 상품권은 전국 이마트와 이마트 트레이더스, 이마트 에브리데이, 노브랜드에서 사용 가능하다.구는 강북구 고향사랑기부제 참여자에게 강북사랑상품권과 강북구 청자가마터 체험권, 수제청, 도자기, 양말, 친환경 생활용품 등 다양한 답례품을 제공하고 있다. 기부금은 복지·예술·보건·지역공동체 활성화 등 주민 복리 증진사업에 사용된다.정창수 구청장은 “고향사랑기부제는 지역 발전에 힘을 보태고 이웃을 위한 나눔을 실천하는 방법”이라며 “이번 이벤트가 강북구에 대한 관심과 기부 참여로 이어져 지역사회에 따뜻한 나눔이 확산되길 바란다”고 밝혔다.박재홍 기자