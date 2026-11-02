울산 남구도시관리공단, 최형문 제7대 신임 이사장 임명

세줄 요약 최형문 전 사무국장, 남구도시관리공단 이사장 임명

임기 2029년 10월 31일까지 3년간 진행

안전 최우선·직원 소통 기반 책임경영 예고

이미지 확대 울산 남구 제공

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울산 남구도시관리공단 제7대 이사장으로 최형문 전 울산공업축제추진위원회 사무국장이 임명됐다.울산 남구(구청장 임현철)는 2일 남구도시관리공단 최형문 제7대 신임 이사장에게 임명장을 수여했다고 밝혔다.최 신임 이사장의 임기는 지난 1일부터 시작돼 오는 2029년 10월 31일까지 3년이다.남구도시관리공단은 오는 3일 공단 본부 3층 다목적홀에서 임직원들이 참석한 가운데 공식 취임식을 개최할 예정이다.최 신임 이사장은 초대 울산시의회 및 남구의회 의원을 비롯해 국회의원실 비서관 및 보좌관, 울산시설공단 하늘공원관리단장, 울산공업축제추진위원회 사무국장 등을 역임했다.그는 지방의정 활동부터 공공시설 운영, 지역사회 실무에 이르기까지 다방면에서 폭넓은 경험을 쌓은 전문가로 평가받고 있다.앞으로 최 신임 이사장은 ‘안전’을 최우선 가치로 삼고, 직원들과의 적극적인 소통을 바탕으로 한 책임경영을 실천해 나갈 계획이다.최 신임 이사장은 “공단의 가장 중요한 책무는 구민들이 공공시설을 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 하는 것”이라며 “현장의 목소리에 귀 기울이고 직원들과 함께 고민하며 구민에게 신뢰받는 공기업을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.울산 조원일 기자